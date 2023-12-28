Bottas: "Umarım 2024'te 'daha tatlı' anılarımız olur"

2022'de Alfa Romeo ile iyi bir sezonu geride bırakan Valtteri Bottas, 2023'te beklediği sonuçları pek alamadı.

Sezonu 10 puanla 15. sırada tamamlayan Fin pilot, böyle zor bir yılın ardından "unutulmaz bir an seçmenin" kolay olmadığını söyledi.

Bottas, 2024 yılında yarışların daha keyifli geçmesini ümit ediyor.

Kariyeri adına önemli bir sezona girmeye hazırlanan Bottas, sezonun en unutulmaz olayı sorulduğunda şöyle dedi: "Hatırladığım kadarıyla Katar çok sıcaktı fakat o yarışı hangi sırada bitirdiğimi hatırlamıyorum!"

"Diğer önemli olayları düşünürsem, maalesef sadece sezonun ilk yarışını sayabilirim; Bahreyn'de iyi bir hafta sonu geçirdik ve hemen puan aldık."

"Sonrasında sezon çok zordu."

"O yarıştan sonra birkaç puan daha aldık ama yeterli olmadı. Umarım gelecek yılki aracımızla daha tatlı anılarımız olur."

2024'te hangi alanların geliştirilmesi gerektiğinden bahseden Fin pilot, "Temel bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat yeni insanların getirdiği yeni fikirlerin uygulanacağı tamamen yeni bir araca sahip olmak harika olacak."

"Önümüzdeki kış ileriye doğru büyük bir adım atmamız gerekiyor." dedi.