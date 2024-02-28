Bottas: "Umarım insanlar, elde ettiğim başarıları unutmazlar"

Sauber bu yıl yeni bir isim altında mücadele ediyor ve yeni aracın ilk yarışlarda nasıl performans gösterdiği merak konusu.

Bugün konuşan Bottas, şöyle dedi: "Testlerdeki yarış simülasyonunun sonu dışında aracı henüz çok düşük yakıtla sürmedim. Fakat o zaman bile eski hamurlar vardı."

"Yani evet, bu konuda bir fikir edinmem gerekiyor. Eğer grid yakınsa, ki öyle olacağına inanıyorum, iyi bir sıralama geçirmemiz gerekiyor."

"Bu yüzden sıralama temposu bu hafta kesinlikle üzerinde çalışmam gereken bir konu."

"Son iki yılda, bazı denge sorunları nedeniyle çoğu zaman ayar tarafında biraz zorlandığımızı hissettim. Fakat artık genel tasarım açısından daha iyi olan, daha çok yönlü ve dengeli bir aracımız var."

"Yani sağlam bir başlangıç noktamız var. Fakat gerçek performansı bu hafta sonu öğreneceğiz, ki geçen yılın sonundan daha iyi bir yerde olduğumuzdan eminim."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Motorsport Images

"Benim hissim de bu. Yani evet, şu anda araç içerisinde geçen yıla kıyasla çok daha iyi hissediyorum."

Bottas'ın adı diğer takımlarla anılıyor fakat Fin pilotun hedefi takımda kalmak.

"İşlerin yakında hareketlenmeye başlayacağını tahmin ediyorum, çünkü ben de dahil olmak üzere kontartı biten birçok sürücü var. Elbette yılın başında iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Sonrasını göreceğiz."

"Kişisel ekibim bunun üzerinde çalışıyor ve en iyi seçeneklere bakıyor. Bu yüzden sadece sürüşüme odaklanmalıyım."

"Önceliğim, daha önce de söylediğim gibi, Audi projesine dahil olmak olacak. Sanırım benim için bu gerçekten çok cazip."

"En ideali bu. Fakat neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek."

"Kanıtlayacak bir şeyim yokmuş gibi hissediyorum. Yine de bu sporda her zaman kendinizi kanıtlamaya devam etmek istersiniz çünkü insanların hafızaları kısadır ve geçen yıl zor bir yıl geçirdik."

"Muhtemelen pistte o kadar görünür değildim, bazen sonlarda mücadele ettim. Umarım insanlar benim başardıklarımı, yani 67 podyum ve 20 pole gibi başarıları unutmazlar."

"Gridde bu rakamlara ulaşabilecek çok fazla sürücü yok."