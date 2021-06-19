Bottas: "Üçüncü olmakla çok mutlu olamıyorum"

Bakü'deki zorlu hafta sonunun ardından Bottas, bu hafta sonu yeniden güçlü bir tempoya sahipti ancak Fin pilot sıralama turlarını takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde tamamlayamadı.

Bottas, geçen hafta sonuna kıyasla daha güçlü bir hafta sonu geçirdiğini belirtse de üçüncü olmakla mutlu olamayacağını da ekledi.

"Kesinlikle güçlü bir hafta sonu oldu, birkaç hafta öncekilere kıyasla çok daha iyi. En azından hızımız vardı."

"Bugün, sıralama turlarının Red Bull'la yakın geçeceğini biliyorduk ki öyle oldu. Son bölümdeki son turum oldukça iyi hissettirdi. Yani daha çok zaman çıkarabileceğimizi düşünmüyordum."

"Tabii ki üçüncü olmakla çok mutlu olamıyorum çünkü bunun dışında güçlü bir hafta sonuydu."

Bottas'a herhangi bir şeyi farklı yapıp yapamayacağı soruldu. Fin pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Son bölümün ilk turunda, ikinci virajda aracın arkası biraz kaydı yani çok iyi bir tur değildi. Ancak ikinci tur iyiydi. Nerede zaman kaybettiğimizi öğrenmek istiyorum."