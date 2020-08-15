Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"

Mercedes'in şu ana kadar domine ettiği hafta sonunda Bottas, sıralamaların son seansında her iki hızlı turunda ilk 2 sektörde takım arkadaşı Hamilton'dan daha hızlı olsa da 3. sektörde yavaş kalarak geriye düştü.

Seans tamamlandığında Hamilton bu pistteki 5. pole pozisyonunu kazanırken Bottas 2. sıra ile yetinmek zorunda kaldı.

Bottas, "Evet, Lewis ile her zamanki gibi yakın olacağını biliyordum. Sonuç olarak o, ilk turunda gerçekten temiz ve iyi bir tur attı. Özellikle 3. sektörde iyiydi. Tüm gün boyunca 3. sektörde biraz zorlandım."

"Sonunda gittikçe daha iyiye gidiyor olsam da yeterli olmadı. Tabii ki sinir bozucuydu ancak iyi bir iş çıkardı. Takım olarak bir kez daha ilk iki sıradayız."

"Benim için en iyi fırsat start olacak. Cuma günü uzun sürüşlerde rekabetçiydim. Performansım iyi ancak yine de en iyi şansa startta sahip olacağım."

"İlk virajda öne geçmeye çalışacağım. Bana güvenin." dedi.