Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Yarış:
21 Saat
:
43 Dakika
:
19 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"
Ekleyen:
15 Ağu 2020 14:37

Valtteri Bottas, İspanya GP sıralamalarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı pole pozisyonu mücadelesinde geçecek gibi görünürken son anda kaybetmesinin hayal kırıklığı yarattığını kabul etti.

Mercedes'in şu ana kadar domine ettiği hafta sonunda Bottas, sıralamaların son seansında her iki hızlı turunda ilk 2 sektörde takım arkadaşı Hamilton'dan daha hızlı olsa da 3. sektörde yavaş kalarak geriye düştü.

Seans tamamlandığında Hamilton bu pistteki 5. pole pozisyonunu kazanırken Bottas 2. sıra ile yetinmek zorunda kaldı.

Bottas, "Evet, Lewis ile her zamanki gibi yakın olacağını biliyordum. Sonuç olarak o, ilk turunda gerçekten temiz ve iyi bir tur attı. Özellikle 3. sektörde iyiydi. Tüm gün boyunca 3. sektörde biraz zorlandım."

"Sonunda gittikçe daha iyiye gidiyor olsam da yeterli olmadı. Tabii ki sinir bozucuydu ancak iyi bir iş çıkardı. Takım olarak bir kez daha ilk iki sıradayız." 

"Benim için en iyi fırsat start olacak. Cuma günü uzun sürüşlerde rekabetçiydim. Performansım iyi ancak yine de en iyi şansa startta sahip olacağım."

"İlk virajda öne geçmeye çalışacağım. Bana güvenin." dedi.

 
İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Önceki haber

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Sonraki haber

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
1s

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber
2s

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
49dk

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"

14-16 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

14-16 Ağustos Yarış Programı

Son Haberler

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"
F1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"
F1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"
F1 Formula 1 / Son dakika
49dk

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
1s

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

1s
2
Formula 1

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

2s
3
Formula 1

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

3s
4
Formula 1

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

24dk
5
Formula 1

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

39dk

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"
F1

Hamilton: "Fiziksel olarak çok zorlandım"

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"
F1

Verstappen: "Bugün için mutluyum ancak yarın farklı bir gün"

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"
F1

Bottas: "Tüm gün boyunca 3. sektörde zorlandım"

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
F1

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Ocon/Magnussen olayına ceza çıkmadı
F1

Ocon/Magnussen olayına ceza çıkmadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.