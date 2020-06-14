Bottas: "Ters gridli sıralama yarışı fikri adil değil"

Formula 1 yönetimi, sıralama turları yerine şampiyona sıralamasına göre tersten dizilmiş bir sıralama yarışı formülü üzerinde çalışıyor.

Bu sayede hem cumartesi hem de pazar günkü heyecanın artması hedefleniyor.

Ancak böyle bir durumda, iyi bir araca sahip olan takımlar dezavantajlı duruma düşecekler çünkü şampiyonada yukarıda oldukları için, cumartesi günkü yarışa geriden başlamış olacaklar.

Mercedes'le son yıllardaki neredeyse tüm yarışlara ön bölümden başlayan Valtteri Bottas da ters grid fikrinin adil bir sistem olmadığını düşünüyor.

Fin pilot, "Sıralama yarışı bazı yarışlarda çeşitli oyunlar oynamamızı sağlayabilir ve bu açıdan ilginç bir fikir de olabilir. Ama özellikle geçişin zor olduğunu bildiğimiz pistlerde haksızlık olur."

"Ben sadece en iyi adamın kazandığı adil yarışları seviyorum. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Mevcut formatta oldukça rahatım." dedi.