Bottas: "Tempomuz harikaydı"

Haberi dinle

Alfa Romeo'nun tecrübeli ismi Valtteri Bottas yarışın güçlü isimlerinden birisiydi ve damalı bayrağı beşinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Bottas, son bölümde George Russell'ı sıkıştırdı ancak rakibini ardında bırakmayı başaramadı. Buna rağmen aldığı sonuçtan memnun görünüyor.

Bottas, "Yarış çok eğlenceliydi. Pite girip kuru zemin lastiğine geçtikten sonra her turda, bir sıralama turundaymış gibi zorluyordum. Bu yüzden oldukça eğlenceliydi."

"Özellikle son bölümün orta kısmında çok iyi bir tempoya ve hıza sahiptik. George'a yaklaştığım son birkaç turda sağ arka tarafta lastik aşınması vardı ve daha fazla yol tutuşa ihtiyaç duyuyordum. Bu yüzden onu tam olarak yakalayamadım. Artık bir sonraki sefere yapmaya çalışacağım."

"Pit stopta 10 saniye gibi bir zaman kaybettim. Eğer o olmasaydı kesinlikle farklı olabilirdi." dedi.

Bottas, yarışın başında yaşadığı temastan ötürü ön kanadının kırılmasından endişe ettiğini kabul ediyor.

"Başlangıçta endişeliydim çünkü iyi bir darbeydi, bunu hissedebiliyordum. Neyse ki doğru açıyla vurdum. Tepki göstermek için yeterli vaktim yoktu ve temas oldu. Yine de iyi şekilde devam edebildiğime ve sonunda herhangi bir pozisyon kaybetmediğime çok şaşırdım."

Bottas, Lewis Hamilton ve Mercedes'in yaşadığı zorluklar hakkında da şöyle dedi: "Neler olduğunu bilmiyorum ama Lewis'in diğer araçların arkasında sıkıştığını tahmin edebiliyorum. Bir DRS treni varsa bunun olması çok kolay. "

"Diğer tarafta George çok iyi başladı ve bu da bence onun için kilit noktaydı. Önümüzdeki yarışlarda daha güçlü bir Lewis göreceğimize eminim."

"Şahsen şu an bulunduğum yerde olmaktan çok memnunum. Burada olmaktan keyif alıyorum. Bugün yarış temposu olarak daha iyiydik. Neden bu kadar zorlandıklarını bilmiyorum. Teknik detaylar hakkında hiçbir fikrim yok. Bu hafta sonu yaptığımız işe ve aracımızı geliştirmeye odaklanıyorum. Umarım sonraki yarışlarda da bunu yapabiliriz."

"Bu kadar zorlanmaları tabii ki şaşırtıcı. Bunu beklemiyordum. Fakat yine de puanlar alıyorlar. Bu yüzden umarım onlardan daha fazla puan toplayabiliriz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images