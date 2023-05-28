Bottas: "Temiz bir turla ilk ona kalabilirdim"

Valtteri Bottas, İsviçreli ekibin önemli güncellemeler getirdiği Monako sıralama turlarında en iyi 15. zamanı yapabildi.

Seansın ardından konuşan Bottas, "Q3'e girebilecek gibi görünüyorduk... Temiz bir turla ilk ona girebilirdik, ancak son turumda son sektörde trafikle karşılaştım ve bu bize pahalıya patladı."

"Muhtemelen birkaç ondalık kaybettim ve bu da bizi mücadelenin dışına, 15. sıraya itti."

"Grid böylesine yakınken bu zamanları kaybetmeyi göze alamayız."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yarışta geçiş yapmak kolay olmayacak. Bizi muhtemelen uzun bir gün bekliyor fakat elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Bazı olumlu sonuçlar da çıkarabiliriz: bu hafta sonu sıralama turlarına kadar gayet iyiydik. Araç daha iyi hissettiriyor, umarım gelecekte bu temeli daha da geliştirebiliriz."

Zhou Guanyu ise tüm hafta sonu çok zorlandı ve ancak 19. en iyi zamanı yapabildi.

Çinli sürücü şöyle diyor: "3. antrenman seansındaki performansımız beni Q2'de yer alacağım konusunda inandırmıştı ve küçük bir adım atarsak Q3'e bile çıkabileceğimize inanıyordum."

"Fakat zorlu bir öğleden sonra oldu. Q1'deki ilk turumda o pozitif hissiyat kayboldu ve pist iyileştikçe ekstra tutuş yakalayamadım."

"Çok fazla kayıyordum ve son turumda daha iyi olmama rağmen, bu kadar rekabetçi bir gridde yeterli olmadı."

"Arkadan başlamak işimizi çok zorlaştıracak ama piste çıkıp takım ve taraflar için elimizden geleni yapacağız."