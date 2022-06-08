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Bottas: "Temiz bir hafta sonu geçirmek zorundayız"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, bu yıl neredeyse tüm cuma günlerinde sorun yaşadığı göz önüne alındığında, Bakü'de olaylardan ya da sorunlardan uzak durmalarını umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bottas: "Temiz bir hafta sonu geçirmek zorundayız"
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Alfa Romeo bu yıl gridin en hızlı dördüncü ve zaman zaman üçüncü en iyi aracına sahip gibi görünse de, temiz hafta sonları geçiremiyor.

Bu durum son yarışların tamamında geçerliydi ve özellikle Valtteri Bottas, şimdiye kadar çok sayıda antrenman seansını kaçırdı.

Bu durum, aracın potansiyelini maskelerken, Bakü bir cadde pisti olduğu için temiz hafta sonu geçirmek önemli olacak.

Hafta sonu öncesinde konuşan Bottas, bu konuya dikkat çekerek şöyle dedi: "Bakü'yle ilgili hem iyi hem kötü anılarım var! Bu yüzden bu hafta sonu kesinlikle iyi geçen hafta sonlarından birisi olmasını umuyorum."

"Sorunsuz bir hafta sonu geçirmek gerçekten çok önemli. Şimdiye kadar cuma günleri bazı sorunlar yaşamamıza rağmen iyi sonuçlar elde ettik ve eğer bu sorunları çözebilirsek, aracımızın tüm potansiyelini ortaya koyabiliriz."

"Bunu yaptığımızda ön tarafta savaşabileceğimizi biliyoruz ve buradaki amacımız da bu olmalı."

"Bakü, kaotik yarışlara ev sahipliği yapabilecek bir pist. Bu yüzden her fırsattan en iyi şekilde faydalanmaya hazır olmamız lazım. Pazar günü çok eğlenceli bir yarış olabilir."

Zhou Guanyu ise hafta sonundan iyi bir sonuçla ayrılmayı ümit ediyor.

"Bu hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bakü, sunduğu pek çok fırsatla gerçekten keyifli bir pist ve takım olarak neler yapabileceğimizi göstereceğimiz bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

"Sahip olduğumuz potansiyel çok açık ve her hafta sonu daha fazla ilerlediğimizi görebiliyorum."

"Şimdi her şeyi bir araya getirme ve hak ettiğimiz sonucu alma vakti."

"Temiz bir cuma ve iyi bir sıralama turlar geçirebilirsek, hafta sonundan iyi bir sonuçla ayrılabiliriz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Alfa Romeo

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