Bottas: “Tekrar kazanmak güzel”

Rusya GP'ye üçüncü sıradan başlayan ancak takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın cezasıyla beraber rahat bir galibiyete ulaşan Bottas, sezonun ilk yarışından sonraki ilk galibiyetine ulaştı.

Yarış sonrasında konuşan Mercedes sürücüsü, “İlk virajda atak denedim. Startın, ilk fırsat olacağını biliyordum. Aslında biraz sıkıntı yaşadım, çünkü frenlerken dev bir arı ya da onun gibi bir şey vizörüme çarptı. Bu yüzden nerede frenlemem gerektiğini tam olarak göremedim. Bundan dolayı da genişten döndüm.”

“Uzun bir yarış olacağını biliyordum ve orta lastikle fırsatlarım vardı, ancak Lewis ceza aldı. Böylece, temiz havayla beraber hızın oldukça harika olduğunu hissettim ve her şeyi kontrol edebildim.”

“Max’in hızından endişelenmedim, çünkü bugünkü hıza baktığımızda ne kadar çok fırsatım olduğunu biliyordum. Asla pes etme! İyi bir gündü.”

“Tekrar kazanmak güzel. Bir süredir kazanamıyordum. Kesinlikle ivmeyi korumalı ve Lewis’e karşı iyi puanlar almayı sürdürmeliyim.”

“Hâlâ önümüzde yarışlar var ve asla ne olacağını bilemezsiniz. Zorlamaya devam edeceğim ve pes etmeyeceğim. Neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.