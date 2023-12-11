Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

F1, lastik tedarikçisi Pirelli'nin 2023 yılında denenen ve bir yarış hafta sonu boyunca her pilotun kullanabileceği lastik seti sayısını 13'ten 11'e indiren Alternatif Lastik Tahsisi ile 2030 yılına kadar net sıfır olma taahhüdünde bulundu.

Bu sayede bir sezon boyunca dünya çapında üretilmesi, taşınması ve ardından imha edilmesi gereken 4.000'den fazla lastikten tasarruf edilebileceği umuluyordu ancak F1 Komisyonu Macaristan ve İtalya pistlerinde kullanılmasının ardından planı rafa kaldırma kararını verdi.

Buna rağmen Bottas, sıralama turlarında yapılacak bir değişikliğin F1'in ilerlemesine yardımcı olabileceğini ve pilotların Q3'e kalmaları halinde bir sıralama turunda potansiyel olarak beş lastik seti kullanabileceğini düşünüyor.

Fotoğraf: Alfa Romeo Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team C43

Bottas, "Yeni nesil araçlar için bazı şeyler ele alındı ve biraz daha hafif olmaları gerektiğine inanıyorum, bu da doğal olarak yarışları iyileştirecek."

"Hâlâ formatta, özellikle de Sprint hafta sonunda yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum."

"Her zaman tek turluk sıralamanın heyecan verici olacağını söylüyorum, böylece insanlar her aracı takip edebilir."

"Tasarruf edeceğimiz lastik miktarını hayal edebiliyor musunuz? Hafta sonları çok fazla lastik kullanıyoruz ve eğer bir spor olarak daha sürdürülebilir olmak istiyorsak, bence bu bir argüman." dedi.