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Bottas'tan format fikri: "Tek turluk sıralama spora heyecan getirebilir"

Valtteri Bottas, tek turluk sıralama formatının lastik kullanımını azaltarak Formula 1'in sürdürülebilirlik çabalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

F1, lastik tedarikçisi Pirelli'nin 2023 yılında denenen ve bir yarış hafta sonu boyunca her pilotun kullanabileceği lastik seti sayısını 13'ten 11'e indiren Alternatif Lastik Tahsisi ile 2030 yılına kadar net sıfır olma taahhüdünde bulundu.

Bu sayede bir sezon boyunca dünya çapında üretilmesi, taşınması ve ardından imha edilmesi gereken 4.000'den fazla lastikten tasarruf edilebileceği umuluyordu ancak F1 Komisyonu Macaristan ve İtalya pistlerinde kullanılmasının ardından planı rafa kaldırma kararını verdi.

Buna rağmen Bottas, sıralama turlarında yapılacak bir değişikliğin F1'in ilerlemesine yardımcı olabileceğini ve pilotların Q3'e kalmaları halinde bir sıralama turunda potansiyel olarak beş lastik seti kullanabileceğini düşünüyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team C43

Fotoğraf: Alfa Romeo

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team C43

Bottas, "Yeni nesil araçlar için bazı şeyler ele alındı ve biraz daha hafif olmaları gerektiğine inanıyorum, bu da doğal olarak yarışları iyileştirecek." 

"Hâlâ formatta, özellikle de Sprint hafta sonunda yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum."

"Her zaman tek turluk sıralamanın heyecan verici olacağını söylüyorum, böylece insanlar her aracı takip edebilir."

"Tasarruf edeceğimiz lastik miktarını hayal edebiliyor musunuz? Hafta sonları çok fazla lastik kullanıyoruz ve eğer bir spor olarak daha sürdürülebilir olmak istiyorsak, bence bu bir argüman." dedi.

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