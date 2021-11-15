Bottas: "Tek pit stopla duble mümkündü"

Valtteri Bottas, kötü startın ardından üçüncü sıraya geriledi ve uzun bir ilk bölüm geçirmesiyle birlikte, diğerlerine kıyasla lastik avantajına sahip oldu.

Yine de Mercedes, tek pit stop denemesi yapması ve Bottas'ı ikinci pit stopu için erkenden pit stopa aldı.

Sanal güvenlik aracı sayesinde Perez'i geçip, üçüncü olan Bottas, sözlerine yarışın startını değerlendirerek başladı: "Max gerçekten çok iyi başladı, benim startım ortalamaydı. Bunun liderliği korumak için yeterli olacağını düşündüm ama ilk viraja girerken benden öndeydi."

"Benim için temel sorun debriyajdı, biraz fazla kaydı. Buna bir bakacağız."

"İlk virajda elimden geldiğince geç fren yapmaya çalıştım, yan yanaydık ve bir noktada pist dışına çıktım fakat öne geçmişti ve yapacak pek bir şey yoktu. Sonrasında üçüncü virajdan kötü çıktım ve dördüncü virajda Checo'ya karşı savunmaya çalıştım. O dışarıdaydı, ben içerideydim, biraz dışarıya açıldı ve geni geçti."

"Bu yüzden ilk tur benim adıma kabus gibiydi. Toto'nun masayı yumrukladığını hayal edebiliyorum!"

"Bu sabah herkes ilk turda ne yapmam gerektiğini ve bunun ne kadar önemli olduğunu söyleyip duruyordu. Benim için korkunçtu. Yine de zorlamaya devam ettim."

"Bugün Lewis'in bu yarışı, başladığı noktadan kazanmış olması nedeniyle çok mutluyum, bu çok güzel. İhtiyacı olan şeyi yaptı. Lewis'in bugün ve hafta sonu boyunca farklı bir sınıfta olduğunu hissediyorum. Bu yüzden inanılmaz bir iş çıkardı."

"Elbette ben de pes etmedim, zorlamaya devam ettim ve podyuma çıkmayı başardım. Bu sayede Red Bull'dan daha fazla puan aldık ve bu da iyi bir şey."

"Sanal güvenlik aracının zamanlaması iyiydi. Açıkçası bölümün sonuna doğru sahip olduğumuz temponun bu kadar iyi olması beni biraz şaşırttı. İlk pit stopu çok geç yaptım, bu yüzden tek pit stopla muhtemelen ikinci olabileceğimi düşünüyorum. Buna bir bakacağız çünkü dediğim gibi tek pit stopun daha hızlı olması gerektiğini düşünüyorum."

"İlk bölümü çok uzun attık ve aracımda sert lastikler vardı. Bu yüzden buna bir bakacağız. Bence 1-2 olabilirdik."

Bottas şunları ekledi: "Sonraki yarışlar için kendime güveniyorum. Zorlu bir savaş olacak ama bence bugünkü tempo, özellikle stintlerin sonu beklediğimizden daha iyiydi. Bu yüzden durum olumlu görünüyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images