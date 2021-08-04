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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Bottas: "Tek bir yarış geleceğimi etkilemeyecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Macaristan'da yaşananların gelecek yılla ilgili alınacak kararı etkileyeceğini düşünmüyor.

Bottas: "Tek bir yarış geleceğimi etkilemeyecek"

Fin pilot, sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci en iyi zamanı yapmıştı ancak pazar günkü yarış kendisi adına kabus gibi başladı.

Kötü startın ardından ilk viraja gelirken beşinci sıraya kadar gerileyen Bottas, ıslak zeminde frenajı tutturamadı ve ardından kızaklayarak Lando Norris'e çarptı.

Fin pilot o kadar hızlıydı ki sonrasında Red Bull pilotu Sergio Perez'e de çarptı. Bu temasın ardından yarış dışı kalan Bottas, kendisiyle beraber Perez ve Norris'i de yarış dışı bıraktı.

Ayrıca Max Verstappen'in aracı, bu olayda büyük hasar gördü.

Bottas bu yıl oldukça istikrarsız bir performans gösteriyor ve sebebiyet verdiği bu kaza nedeniyle, Belçika GP'ye de beş sıra geriden başlayacak.

Bu olay tam da Mercedes'in 2022 kararını vereceği bir dönemde geldi.

Mercedes'in patronu Toto Wolff, 2022'de Lewis Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağına, yaz arasında karar vermek istediğini söylemişti. Takım şu anda Bottas'ı takımda tutmakla, George Russell'ı takıma getirmek arasında seçim yapmaya çalışıyor.

Bottas'ın Macaristan Grand Prix'sinin başlangıcında yaptığı hata, takımda kalma şansını artırmıyor. Fakat Fin pilot, başarısız bir yarışın takımda kalma şansını etkilemeyeceğinden de emin.

Bottas şöyle dedi: "Yarıştan sonra Toto ile geleceğim hakkında konuşmadık. Fakat bir yarışın hiçbir şeyi etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda olaylar nasıl gelişecek."

"Dürüst olmak gerekirse, bir sonraki etap önümüzdeki hafta sonu gerçekleşmiş olsaydı daha iyi olurdu. O zaman yarışı daha iyi yönetmeye çalışırdım. Fakat bir ara verme vakti geldi. Sonrasında daha güçlü dönmek ve sezonun ikinci yarısına güçlü şekilde başlamak istiyorum." 

Bottas,  2022 için olası seçenekleri sorulduğunda, "Menajerim bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

Wolff ise bu konuda, "Yaz aylarında tam olarak ne yapacağımızı analiz etmemiz gerekiyor. Gençliği mi yoksa istikrarı mı seçeceğiz? Fakat Valtteri'nin tek bir hatası belirleyici olmayacak." dedi.

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