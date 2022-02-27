Bottas: "Tecrübemle Alfa Romeo'yu taşımak istiyorum"

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Mercedes'le geçirdiği beş yılın ardından Bottas, yeni sezonda Alfa Romeo'ya katıldı ve artık büyük bir sürpriz olmadığı takdirde orta grupta yarışacak.

Bottas, bugünkü lansman etkinliği sonrası verdiği demeçte şöyle dedi: "C42'den gerçekten hoşlanıyorum! İlk görüşte aşkı itiraf etmeye hazırım!"

"Doğruyu söylemek gerekirse onu ilk gördüğümde, özellikle de gerçek halini gördüğümde, bu kadar harika görünüyor olması beni çok etkiledi."

"Bu sezon Alfa Romeo renklerini temsil edecek olmaktan dolayı gururluyum."

"Bu benim için tamamen yeni bir mücadele ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Yeni bir projeye başladığında, belirli bir tutuma ihtiyacınız vardır ve ben görevimi üstlenmeye tamamen hazırım."

"Kariyerimin bu noktasında zaten çok büyük bir deneyimim var ve elbette takımın ilerlemesine yardımcı olmak adına elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."

"Takımı tanıma sürecim devam ediyor fakat şu ana kadar gördüğüm her şeyi beğendim. Herkes önümüzde yapılacak çok fazla iş olduğunu biliyor ancak herkes geleceğin bizim için neler getirdiğine odaklanmış durumda."

Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Robert Kubica, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo

"Kariyerimin ilk dört yılında Williams için yarıştım, ardından Mercedes'le beş yıl geçirdim. Her iki takımla da, özellikle de nasıl kazanacağını bilen bir takımda geçirdiğim son beş yılımda pek çok başarı yakaladık."

"Mercedes'te çok şey öğrendim ve takımın mücadele ruhunu artırabilirsek, bu kesinlikle her alanda sonuçların gelişimine yardım edecektir. Elbette biraz teknik bilgim de var ve tüm bunları mümkün olduğunca verimli kullanmak istiyorum."

Aracın hangi alanlarının gelişmesi gerektiği sorusuna Bottas, "Öncelikle yeni araç hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeli, nasıl ayar yapacağımızı görmeli, yeni lastiklere adapte olmalı ve çeşitli detaylar üzerinde çalışarak her alanda kademeli şekilde ilerleme kaydetmeliyiz." dedi.

Testlerin öne çıkan noktalarından birisi, araçların düzlüklerdeki dalgalanmasıydı.

Bu konuda Bottas, "Elbette tüm takımlar bazı zorluklarla karşılaştı ama bunun bahsettiğiniz gibi güvenliği etkilediğini sanmıyorum, sadece yeni araçların aerodinamisi böyle çalışıyor. Yere ne kadar yakınsanız o kadar çok yere basma gücünüz oluyor. Eğer daha alçak gidebilmenin bir yolunu bulursanız, avantaj elde edersiniz."

"Fakat işin diğer boyutu da var: Böyle bir durumda araç, özellikle yüksek hızlarda ve tümseklerde, pistin belirli kısımlarıyla daha fazla zorlanıyor. Yine de bunun özel bir endişe yaratacağını sanmıyorum. Takımın sorunu çözmenin ve aracı daha güvenilir hale getirmenin bir yolunu bulması gerekiyor."

"Bu konu şu anda aktif şekilde tartışılıyor fakat sezon başladığında takımlar, bununla başa çıkmanın bir yolunu bulacak ve bununla ilgili zorluklar azalacak." dedi.

Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo