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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Bottas, "talihsiz" geçen Türkiye GP'de altı kez spin attı

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Bottas, "talihsiz" geçen Türkiye GP'de altı kez spin attı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Türkiye GP'sinin ilk turunda aracına hasar alan ve yarış sırasında altı kez spin atan Mercedes AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas, yarışı "talihsiz" olarak tanımladı.

Bottas'ın şampiyonluk hayallerini koruması için Mercedes takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın sekiz puan önünde yer alması gerekiyordu, ancak Fin pilot yarışta 14. olarak sezondaki en kötü sonucunu aldı. 

Fin pilot ilk turun ilk virajında, Renault sürücüsü Esteban Ocon'dan kaçmaya çalıştığı sırada spin attı ve aynı turun dokuzuncu virajında Ocon ile temas yaşadı, her iki sürücü birden yeniden spin attı.

Bu temastan sonra Bottas'ın Mercedes W11 aracında hasar oluştu, sonrasında ise direksiyonunun hizalamasında sorun olduktan sonra aracın kullanılışı gittikçe zorlaştı. 

Fin pilot daha sonrasında yarış boyunca dört kez daha spin attı ve İstanbul Park'ta dominant bir galibiyet alarak yedinci şampiyonluğunu alan Hamilton'dan tur yedi. 

Motorsport.com'un aracı sürmenin ne kadar zor olduğu sorusunu yanıtlayan Bottas şunları söyledi: "İlk virajda spin attım, Renault'ların birinden kaçıyordum, sonrasında ise ilk turda dokuzuncu virajda çarpıştım."

"Araçta bir şeyler doğru değildi. Direksiyonun düzlükte sola döndüğünü hissedebiliyordum, sonrasında sola dönülen virajlarda araç oldukça farklı hissettiriyordu, kayıyordu."

"Spin attığım anların çoğunda durum öyle olmamalıydı. Çok karışık bir yarıştı, çok kötüydü."

"Tabii ki de olabildiğince fazla zorlamaya çalışıyordum, çünkü bugün kaybedebileceğim hiçbir şey yoktu. Geriye düştüğümde olabildiğince fazla zorladım, hatalar yaptım ve hasar ile beraber olay tabii ki de gittikçe zorlaştı."

"Şu anda Formula 1'de geçirdiğim en zor yarış olabilir, alınan sonuç olarak da."

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Bottas ilk virajdaki spinin ardından son sıraya geriledi, ancak açılış turunda hızlı bir şekilde birkaç kişiyi geride bırakmayı başardı.

Dokuzuncu virajda ise Ocon'a içeriden atak yapmakta biraz aceleci davrandı, sonuç olarak da Fransız pilot ile temas etti.

Bottas şunları söyledi: "İlk virajda spin attım ve son sıraya düştüm, ancak öndeki gruba oldukça hızlı bir şekilde yaklaştım."

"Sekizinci viraja geldiğim sırada diğer araçların arkasındaydım ve dokuzuncu viraja doğru geçiş yapabilirdim."

"Sonrasında bir blokaj yaşadım. Dokuzuncu virajın iç çizgisinde çok fazla su birikintisi vardı ve görüş de oldukça zayıftı."

"Çok aceleci davrandım, olması gerekenden fazla, blokaj yaşadım ve Renault'lardan birine çarptım. Durum bu şekildeydi."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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