Bottas: "Takım olarak yeterince büyük adımlar atmadık"

Bottas'ın 2022'de Hinwil merkezli takıma gelişi, takımın yeni teknik düzenlemelere uyum sağlayarak ilk 9 yarışta 51 puan toplamasıyla aynı zamana denk geldi.

Ancak Sauber'in avantajı, minimum ağırlık sınırına rakiplerinden daha önce ulaşmasından kaynaklanıyordu ve bu avantaj ortadan kalktıktan sonra performans anlamında geriledi.

Sauber'in o zamandan bu yana yaşadığı gerileme, geçen sezon sıralamada dokuzunculuğa düşmesiyle devam etti ve bu sezon hâlâ puan alamayan tek takım konumunda.

Bottas, Sauber'in mevcut yer etkisi kuralları altında geliştiği konusunda kararlı, ancak takımdaki ilerlemelerin yeterli olmadığının farkında.

Bottas, "Bence yeterince büyük adımlar atamadık."

"Elbette her yıl birtakım adımlar attık, araç daha kötüye gitmedi ama McLaren gibi çok büyük adımlar atan takımlar karşısında bunlar yeterli olmadı."

"Bu büyük bir sorun ama takımda yeniden yapılanmaya gidiyoruz, teknik kadroda ve üst yönetimde değişiklikler oluyor."

"Bu yüzden hedeflediğimiz noktaya ulaşmak biraz fazla zaman alabilir." dedi.

Bottas yine de orta gruptaki diğer takımlara karşı rekabet edebilecek bir pakete sahip olduklarına inanıyor.

"Şu anda bu araçla, sahip olduğumuz parçalarla, yüksek hızda bazı sorunlar yaşadığımızı gördük ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Ancak düşük ve orta hızda rakiplerimize kafa tutabiliyoruz."

Şampiyonluk kazanan Mercedes araçlarıyla 10 yarış kazanan Bottas, mevcut araçların esnek olmayan yapısının Sauber'in sıkıntılarını artırdığını kabul etti.

Fin pilot, "Kullandığım en kolay araç kesinlikle bu değil."

"Bu yeni nesil araçlar esneklikten uzak ve tümsek ve virajlarda sürmesi oldukça zor hale geliyorlar çünkü çok hassaslar."

"Ancak hem ayar hem de performans açısından ondan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimizi anladığımızı düşünüyorum, ancak aracın sürüşü kesinlikle kolay değil." dedi.