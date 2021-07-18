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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Bottas: "Takım için güzel bir yarış oldu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, kendisi adına zor geçen Britanya Grand Prix'sinde galibiyet mücadelesi veremese de takım için iyi bir sonuç aldığını söyledi.

Bottas: "Takım için güzel bir yarış oldu"

Valtteri Bottas, Silverstone'daki yarışta nispeten sönük performans gösteren isimlerden bir tanesiydi.

Fin pilot, hem birinci hem de ikinci startta birer pozisyon kaybetti ancak Lando Norris'i pit stop sayesinde geride bıraktı.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise yarışın ilk turundaki olaya ve aldığı 10 saniyelik cezaya rağmen Bottas'ı geçmeyi başardı.

Son anlarda Charles Leclerc'i de geçen Hamilton galibiyete ulaşırken Bottas, Leclerc'in gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

Mercedes bu sonuçla, Red Bull'un puan alamadığı yarıştan neredeyse maksimum puanla ayrılmış oldu ve şampiyona için değerli puanlar kazandı.

Fin pilot, “Bugünkü ana zayıflığımız yarışın startıydı."

"Her iki startta da dün Lewis'in yaşadığı gibi tekerlekler biraz patinaja kaldı, bu da durumu benim için zorlaştırdı ve ardından Lando'nun pit stopuna tepki vermek zorunda kaldım. Bu yüzden de lastikleri değiştirmek için pite çok erken girdim."

"Tüm bunlardan ötürü bugün yeterince rekabetçi değildik ama yine de Norris'i yakalamayı başardım."

"Takım olarak bugün çok fazla puan almayı başardık, bu açıdan harika oldu. İki hafta sonra şansımızı tekrar deneyeceğiz." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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