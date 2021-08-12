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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Bottas: “Takımımın değerli bir parçasıyım”

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Önümüzdeki sene hangi takımda yarışacağı kesin olmayan Valtteri Bottas, Brackley merkezli ekibin değerli bir parçası olduğunu söyledi.

Bottas: “Takımımın değerli bir parçasıyım”

Bottas, F1 padoğunda dolaşan iddialara göre bu sezonun sonunda Alman takımla yollarını ayıracak ve yerini George Russell alacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, henüz bir karar vermediğini söylese de Bottas, Macaristan GP’nin başında büyük bir kazaya sebep olarak işleri kendisi için kolay bir hale getirmedi ve aynı yarışta ise Russell, Williams ile ilk puanlarını kazandı.

Bu hatasına rağmen Bottas, Mercedes için “değerli” olduğunu vurguladı.

ESPN tarafından kendisinin Russell’dan daha iyi bir seçenek mi olduğu sorulduğunda, “Hiçbir pilotu, kendimi ve kendi kabiliyetlerimi tanıdığım kadar iyi tanımıyorum. Bu yüzden, yorum yapmak zor.”

“Diğer takımların gerçekten nasıl performans gösterdiğini bilmek ve [pilotların] takım arkadaşlarını karşı nerede olduklarını bilmek şu anda çok zor.”

“Fakat şunu güvenle söyleyebilirim ki takım için değerliyim ve burada olmasaydım, kesinlikle her şey farklı olurdu. Sürüş becerilerime güveniyorum ama kararları ben vermiyorum.”

“Her şeyi gelecek gösterecek.”

“Şu anda beni geride tutan bir şey yok. Kesinlikle kariyerimde hâlâ yükseliyorum. Zirve noktaya daha ulaşamadım, öğrenmekte olduğum ve gelişim gösterdiğim noktalar var.”

“Son yıllarda kendim hakkında kesinlikle çok şey öğrendim. Bir sürücü ve bir insan olarak ve kendinizi anlayabilmek epey önemlidir."

“Bugünlerde beni herhangi bir şeyin sarsmayacağını ve gelecekte karşıma çıkabilecek her türlü zorluğa hazır olduğumu hissediyorum. Kesinlikle çok şey öğrendim."

“Ne olursa olsun, kendim ve gelecek için takım için elimden gelen her şeyi deneyeceğim.” dedi.

Fakat Russell’ın 2022’de Mercedes’e geçmesi durumunda ise Bottas’ın Alfa Romeo’ya geçebileceği konuşuluyor.

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur’un Macaristan Grand Prix’sinde Mercedes’in misafirhanesine birkaç defa uğradığı görülmüştü.

Bu konuda ise Bottas, şu yorumları yaptı: “Bunu [diğer takımlarla konuşup konuşmadığını] kendime saklamayı tercih ederim. Belki konuştum, belki konuşmadım. Fakat arkamda benimle çalışan pek çok kişi var ve elbette, evde oturup bir şey yapmıyor değiller.”

“Yani tabii ki mevcut seçeneklerinizi ve olasılıkları bilmeniz gerekir. Diğer yerlerle ilgili görüşmelerin hangi noktada olduğunu tam olarak bilmiyorum çünkü sadece yarışmaya odaklanıyorum ama eminim ki yaz arasında bunları tartışmak için yeterince zaman olur.”

“Eğer diğer takımlarla görüşmem gerekirse, o zaman elbette bunu yaparım.”

Valtteri Bottas, Mercedes, walks away from his damaged car after crashing out at the start
Valtteri Bottas, Mercedes, walks away from his damaged car after crashing out at the start
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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