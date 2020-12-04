Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
FP3:
15 Saat
:
11 Dakika
:
25 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"
Ekleyen:

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'un yerine Sakhir GP'ye Mercedes ile katılan George Russell'ın hızlı olduğunu söyledi.

COVID-19 testi pozitif çıkan Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçiş yapan Russell, Sakhir GP öncesinde Cuma günü gerçekleştirilen iki seansta da en hızlı isim oldu.

Russell'ın en hızlı turları attığı iki seansın ilkinde Bottas 4. olurken, ikincisinde ancak 11. olabildi.

Bottas, "Evet benim için biraz zor bir gün oldu. İlk seansta ilk çıkışımda aracın tabanını kırdım, 8. virajda kerblerin üstünden gittim yani büyük bir parça eksikti. Bu yüzden 1. antrenman seansının kalanı biraz boşa gitti."

"Sonra 2. antrenman seansında gayet iyi hissettiriyordu. Yumuşak hamurlarda hiç tur atamadım. Bir kabul edilebilir tur atabildim ama o da pist limitleri sebebiyle silindi."

"O yüzden pek iyi bir gün sayılmaz ama en azından uzun sürüşlerimiz istikrarlıydı. Ancak Red Bull da orta hamurların üstünde gayet hızlı görünüyordu." dedi.

 

Bahreyn'deki dış pistin bir bölümü normal pistin aynısı olsa da, pistin gerçekte iç bölümü yerine eklenen dış kısım diğer bölümlere göre zorlu bir mücadeleyi beraberinde getirdi.

Bottas, "Evet, gerçekten teknik bir bölüm; tümsekleriyle ve diğer her şeyiyle de kesinlikle en kolay bölüm değil. Aslında gayet zor, kolayca saniyenin onda birini kaybedebiliyorsunuz ve tabii ki kısa pist olunca sıralamada bu büyük bir fark oluşturabiliyor." 

"Yarın göreceğiz. Red Bull çok rekabetçiydi, George hızlı duruyordu. Yani sıralama turları için her şeyimi toparlamam adına biraz çalışmam gerekecek ama kötü değildi." 

"Henüz bir gün oldu. İyi geçti. Araç hakkında iyi geribildirimlerde bulunuyor. Ve tabii ki sürelere baktığınızda hızlı da görünüyor." dedi.

Bottas, kısa pistte, özellikle sıralamaların ilk seansında boşluk bulmanın çok zor olacağını vurguladı.

Bottas, "Kesinlikle temiz turlar atabilmek çok önemli olacak. Bence F2 sıralamalarının sonunda her şeyin ne kadar karmaşık olabileceğini göstermesi açısından iyi bir örnekti. Yani boşluklar önceliğiniz olmalı." dedi.

Pistin özellikle orta bölümünde pist dışına taşıldığında aracın hasar görmesiyle alakalı Bottas, “Evet. Bugün ilk çıkışımda bunu zor yoldan öğrendim. Yani evet, çok sert." 

"Ve sonra ilk seans sonrasında daha da çok pist limiti koydular. Bu hafta sonunun öne çıkan yanı bu olacak. Ve yarış sırasında bu, birçok şeyi değiştirebilir." dedi.

Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"

Önceki haber

Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"

Verstappen: "Denge iyi değil, bu pisti sevmedim"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Verstappen: "Denge iyi değil, bu pisti sevmedim"

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton kendisini pek iyi hissetmiyor"

Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir"

Son Haberler

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"

Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"

Norris, Sakhir'de trafikten pek endişeli değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, Sakhir'de trafikten pek endişeli değil

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

3s
2
Formula 1

Grosjean, Bahreyn'deki yangından kurtuluşunu anlattı

6s
3
Formula 1

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

4s
4
Formula 1

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"

1s
5
Formula 1

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"

2s

Son Haberler

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"
F1

Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"

Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"
F1

Albon: "İkinci seansta yeterince iyi değildik"

Norris, Sakhir'de trafikten pek endişeli değil
F1

Norris, Sakhir'de trafikten pek endişeli değil

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"
F1

Russell: "Bugünün en hızlısı olmam, yarın da en hızlı olacağım anlamına gelmiyor"

Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir"
F1

Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir"

Son Videolar

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
2s

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
2s

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
2s

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
1 Ara 2020

What Saved Grosjean's Life?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.