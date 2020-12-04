Bottas: "Derecelere baktığınızda George hızlı görünüyor"

COVID-19 testi pozitif çıkan Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçiş yapan Russell, Sakhir GP öncesinde Cuma günü gerçekleştirilen iki seansta da en hızlı isim oldu.

Russell'ın en hızlı turları attığı iki seansın ilkinde Bottas 4. olurken, ikincisinde ancak 11. olabildi.

Bottas, "Evet benim için biraz zor bir gün oldu. İlk seansta ilk çıkışımda aracın tabanını kırdım, 8. virajda kerblerin üstünden gittim yani büyük bir parça eksikti. Bu yüzden 1. antrenman seansının kalanı biraz boşa gitti."

"Sonra 2. antrenman seansında gayet iyi hissettiriyordu. Yumuşak hamurlarda hiç tur atamadım. Bir kabul edilebilir tur atabildim ama o da pist limitleri sebebiyle silindi."

"O yüzden pek iyi bir gün sayılmaz ama en azından uzun sürüşlerimiz istikrarlıydı. Ancak Red Bull da orta hamurların üstünde gayet hızlı görünüyordu." dedi.

Bahreyn'deki dış pistin bir bölümü normal pistin aynısı olsa da, pistin gerçekte iç bölümü yerine eklenen dış kısım diğer bölümlere göre zorlu bir mücadeleyi beraberinde getirdi.

Bottas, "Evet, gerçekten teknik bir bölüm; tümsekleriyle ve diğer her şeyiyle de kesinlikle en kolay bölüm değil. Aslında gayet zor, kolayca saniyenin onda birini kaybedebiliyorsunuz ve tabii ki kısa pist olunca sıralamada bu büyük bir fark oluşturabiliyor."

"Yarın göreceğiz. Red Bull çok rekabetçiydi, George hızlı duruyordu. Yani sıralama turları için her şeyimi toparlamam adına biraz çalışmam gerekecek ama kötü değildi."

"Henüz bir gün oldu. İyi geçti. Araç hakkında iyi geribildirimlerde bulunuyor. Ve tabii ki sürelere baktığınızda hızlı da görünüyor." dedi.

Bottas, kısa pistte, özellikle sıralamaların ilk seansında boşluk bulmanın çok zor olacağını vurguladı.

Bottas, "Kesinlikle temiz turlar atabilmek çok önemli olacak. Bence F2 sıralamalarının sonunda her şeyin ne kadar karmaşık olabileceğini göstermesi açısından iyi bir örnekti. Yani boşluklar önceliğiniz olmalı." dedi.

Pistin özellikle orta bölümünde pist dışına taşıldığında aracın hasar görmesiyle alakalı Bottas, “Evet. Bugün ilk çıkışımda bunu zor yoldan öğrendim. Yani evet, çok sert."

"Ve sonra ilk seans sonrasında daha da çok pist limiti koydular. Bu hafta sonunun öne çıkan yanı bu olacak. Ve yarış sırasında bu, birçok şeyi değiştirebilir." dedi.