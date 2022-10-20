Bottas, sürekli puan aldığı dönemi özlediğini kabul ediyor

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Yeni kuralların ilk sezonuna çok hızlı başlayan ve bir süre takımlar şampiyonasını dördüncü sırada götüren Alfa Romeo, sezon ilerledikçe gelişim yarışında geride kaldı ve altıncılığa kadar geriledi.

Ancak artık altıncılık da tehlikede, nitekim iyi bir gelişim eğrisi yakalayan ve son iki yarışta dokuzunculuktan yedinciliğe kadar çıkan Aston Martin ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı; aradaki fark yalnızca yedi puan!

Çarşamba günü düzenlenen bir sponsor etkinliğinde konuşan Bottas, son yarışların zorlu geçtiğini ve sezon başındaki istikrarı kaybetmenin "hayal kırıklığı" olduğunu kabul etti.

Autosport/Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Bottas, "Yılın başında dengeli bir araç sürüyor ve iyi puanlar alıyorsunuz, ancak bunları yaşamadığınızda kesinlikle o anları özlemeye başlıyorsunuz."

"Daha da önemlisi takımlar şampiyonasında altıncı sırayı korumamız gerekiyor, bu da puan almamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Kanada'dan bu yana puana hasret kalan Bottas, özellikle dayanıklılık sorunlarından ötürü ciddi fırsatlar kaybetmiş vaziyette. Macaristan'da motor arızası, Zandvoort'ta ise yakıt pompası nedeniyle yarış dışı kalan Fin pilot, Belçika'da ise Nicholas Latifi ile kaza yapması sonucu ilk turdan havlu attı.

Özellikle kış testlerinde ciddi dayanıklılık sorunları yaşayan Bottas, testlerde yeterince mesafe kat edememelerinin takımı geride tutan sorunların çoğuna yol açtığını düşünüyor.

Bottas, "Bence bu sezonki başarısızlıklarımızın çoğu dayanıklılık sorunlarından kaynaklanıyor, çünkü kış testlerinde oldukça kötü bir performans sergiledik."

"Belirli parçaları test edebilecek kadar mesafe kat edemediğinizde, bir noktada arızalar yaşayabilirsiniz, ki öyle de oldu."

"Yine de çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum, şimdiden gelecek yılın aracına odaklanmaya başladık. Tecrübemize güveniyoruz."

"Hala nispeten daha küçük bir takımız ama bu uzun sürmeyecek. Bence bir takım olarak büyüyor ve bünyemize daha fazla insan katıyoruz. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda herkesle aynı çizgide olacağımızı düşünüyorum."

"Gelecek yıl ya da bir sonraki yıl, zirveye yakın olmak için büyük bir fırsatımız olacak." dedi.