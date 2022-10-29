Bottas: "Şu ana kadar iyi görünüyoruz"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Meksika Grand Prix'sine yaptıkları başlangıçtan memnun görünüyor.
Valtteri Bottas, cuma günkü her iki antrenman seansında da iyi görünürken, ikinci seansta toplam 36 tur attı ve iki saniye geride dokuzuncu sırada yer aldı.
Günün ardından konuşan Fin pilot, "Bence pozitif bir gün oldu."
"Araç bugün oldukça iyi hissettiriyordu. Bu hafta sonuna gelirken, buranın bizim için iyi bir pist olmasını bekliyordum ve şu ana kadar her şey sorunsuz çalışıyor, bu yüzden genel olarak olumlu bir gün oldu."
"Her iki seansta da tur zamanı anlamında iyi bir yerde olduğumuzu gördük."
"İkinci antrenman seansı tamamen yeni lastikleri öğrenmeye yönelikti, ki bana mevcut lastiklere çok benziyorlarmış gibi geldi."
"Lastik basıncında algılanabilen bir fark var ama bunun dışında çoğunlukla aynı hissi veriyorlar."
Hafta sonundan ne beklediği sorusuna Bottas, "Güzel bir gün çünkü her şeyden önce araçtaki his ve denge iyiydi, tur zamanları kolayca bir araya geldi."
"Umarım yarın ve Pazar için iyiye işarettir."
"Yarış temposuna gelirsek, çok az tur atabildik fakat o turlarda da hemen hemen beklediğimiz yerde gibi görünüyorduk." cevabını verdi.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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