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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Bottas, Stroll'e kızgın: "Böyle yarışmamalısınız"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Aston Martin'den Lance Stroll ile yaşadığı birtakım olaylar olmasaydı daha iyi bir yarış çıkarmış olabileceğini düşünüyor.

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Bottas, Stroll'e kızgın: "Böyle yarışmamalısınız"
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Bottas, 8. sırada tamamladığı Avustralya GP'si sonrası Stroll'e epey kızgındı.

Günün son puanları için mücadele eden iki pilot, yarış esnasında birkaç kez karşı karşıya geldiler. Stroll, bu mücadele sırasında hem savunma esnasında çifte yön değişimi yaptığı, hem de Bottas'ı dışarı ittiği gerekçesiyle hakemler tarafından inceleme altına alındı. 

İnceleme sonucu hakemler Stroll'e 5 saniye zaman cezası verdiler, ayrıca lisansına da 2 ceza puanı eklendi. Ceza puanı 9'a yükselen Stroll, 3 ceza puanı daha alması durumunda bir yarışlık yasaklanma cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Herhangi bir ceza almayan veya aracı hasar görmeyen Bottas ise hem kendisi hem de takım için çok değerli olacak dört puan daha elde etti.

Fakat Fin pilot tüm bu mücadeleler olmasaydı daha iyi bir yarış çıkarabileceğini ve yedincilik için Esteban Ocon'u zorlayabileceğini düşünüyor.

Bottas, "Stroll savunma sırasında birçok kez yön değiştirdi, nereye gideceğime karar vermek epey zordu. Sınırları zorladığını düşünüyorum."

"Sonrasında da geçiş yaparken dışarı itildim. Böyle yarışmamanız gerektiğini düşünüyorum. Kurtulabildiğim için halen şanslıyım."

"Bu bana kesinlikle biraz zamana mâl oldu. Aksi takdirde bir ihtimal Esteban'ı yakalayabilirdik. Yine de dört puan hiç kötü değil." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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