Bottas: "Starttaki temas nedeniyle tur başına 1 saniye kaybettik"

Vegas hafta sonu aslında Alfa Romeo için çok iyi başlamıştı, İtalyan takım antrenman turlarında gösterdiği güçlü temposunu sıralama turlarına da taşımıştı ve Valtteri Bottas, 7. sırayı almıştı.

Yarışta da puan almayı hedefleyen Bottas ve Alfa Romeo, daha startta büyük hayal kırıklığı yaşadı ve bir nevi yarışa veda etmiş oldular.

İlk virajda spin atan Fernando Alonso'dan kaçamayan Bottas, Alonso'ya çarparak ön kanadını kırdı ama asıl sorun, Sergio Perez'in de bu kaostan kaçamayarak Bottas'a arkadan çarpmasıydı.

Bottas, bu temas sonucu difüzörüne büyük hasar aldı ve yarışı, yarışı tamamlayan isimler arasında 17. sırada tamamladı ve en yakın rakibinin 34 saniye arkasındaydı.

İlk turda alınan hasarın performansı etkilediği açıktı, yarışın ardından konuşan Bottas ise bu hasar nedeniyle tur başına 1 saniye kaybettiğini dile getirdi.

"Elbette hayal kırıklığı yarattı ama temastan sonra da geri dönebilmeyi umuyordum fakat olmadı çünkü aracımızda çok hasar vardı."

"Asıl sorun önde değil, arkadaki hasardı. Perez'in arkadan çarpmasıyla arkaya, difüzöre ciddi hasar aldık, difüzörüm birkaç parçaya ayrılmıştı. Bu yüzden ileri doğru gidemedik, hep geriledik. Uzun bir yarış gibi hissettirdi, kesinlikle 50 turda daha uzun gibi hissettirdik."

"Diğerlerinin temposuna, tur sürelerine ve aradaki farklara baktığımda; hasar yüzünden tur başına en az 1 saniye kaybettiğimi söyleyebilirim. Yani oldukça büyük bir hasar vardı."