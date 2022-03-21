Bottas: "Startta yaşadığımız sorun mekanik"

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Bottas, 2022 sezonunun ilk yarışına altıncı sıradan başlasa da, kötü startla tam sekiz sıra kaybetti ve en gerilere düştü. Aynı şekilde Guanyu Zhou'nun startı da çok kötüydü.

Bottas, testlerden bu yana start sorunları yaşadıklarını doğruladı ve bunun üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Yarışı başladığı noktada bitiren Bottas, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Startta çok büyük bir patinaj yaşadım."

"Doğrusu gride giderken start konusunda kendime çok güvenmiyordum çünkü testlerde yaptığımız start çalışmalarının yarısı kötüydü."

"Yani bu, üzerinde çalışmamız gereken bir alan. Sadece büyük bir patinaj yaşadım. Arla lastikler adeta pişmişti, üçüncü viteste olmama rağmen hâlâ patinaj vardı. İlk turda da çok fazla kayma yaşadım ve araç içerisinde kolay hedef gibiydim."

"Bu, mekanik bir sorun. Bazen debriyajda bir tür titreşim oluyor. Bu yaptığımız start çalışmalarının %50'sinde olan bir durum ve böyle bir şey yaşandığında çekişi kaybetmek çok kolay. Yani evet, çözülmesi gereken sorunlar listesinde yer alıyor ve üzerinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fakat Bottas, pozitif şeylere odaklandı ve şu anda Haas'la birlikte orta gurubun en iyisi olduklarını dile getirdi.

"Başlangıçtaki sorunlara rağmen başladığımız yerde bitirdik. Tabii ki yarış dışı kalan araçlar vardı ama dün dediğim gibi, birisi bize sıralama turları ya da yarışta altıncı olacağımızı söyleseydi, bunu kesinlikle kabul ederdik. Her iki araçla da ilk ona girmek, takımın son yıllarda karşı karşıya olduğu duruma bakılırsa harika."

"Bir sonraki hedefimizin Haas olduğunu düşünüyorum, gerçekten çok güçlü bir araçları var. Mercedes, Red Bull ve Ferrari ise şu anda biraz uzaktalar. Fakat en azından şu anda neredeyse geri kalanların en iyisiyiz. Yani kötü bir başlangıç noktası değil."

Bu sonucun ardından hedeflerde bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna Bottas, "Fred'le konuşmamız gerekiyor, yani evet, olabilir! Fakat belli ki çıtayı yükseltmemiz gerekiyor çünkü geriye düşmeyeceğimizden emin olmalıyız. Önümüze bakmaya çalışmalıyız."

"Şu anda sanırım Haas, bize göre daha hızlı. Kevin dün sorun yaşamasaydı, onun zamanını yakalayamazdım. Q2 tur zamanını baz alırsak durum bu. Bugün yarışta da zaten çok güçlüydüler."

"Kevin bu hafta sonu harika bir iş çıkardı. Zaten geçmişe dayanan bir tecrübesi var ve bir yıl uzakta kalmak belki onun için felaket olmamıştır."

Ferrari motoru hakkında, "Motorun iyi durumda olduğunu görmek güzel. Sanırım motorlar arasında neredeyse hiç fark yok. Bu yüzden bu güce sahip olmamız önemli. Artık çoğu şey araca bağlı." diyen Bottas, Cidde için de, "Bir şey söylemek zor. Aracın zayıf noktası bana göre hızlı virajlar. Cidde'de biraz daha hızlı virajlar var. Yani orada nasıl olacağımızı görmemiz gerekiyor."

"Orada bir başka önemli faktör pistte çok fazla yol tutuş olması. Yani bekleyip görelim." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images