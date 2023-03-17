Bottas: "Startları geliştirmeyi başardık"
Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun bu yıl start performansını geliştirdiğini düşünüyor.
Valtteri Bottas Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışı sekizinci sırada tamamladı ve 2023 sezonuna dört puanla başlamış oldu.
Cidde'de düzenlenen basın toplantısında Fin sürücüye geçtiğimiz yarışı kariyerinin en iyi yarışlarından biri olarak görüp görmediği soruldu.
Fin pilotun yanıtı şöyle oldu: "Karşılaştırmak yapmak zor ama sezonun ilk yarışında iyi iş çıkardığımı düşünüyorum."
"Kariyerimin en iyi yarışı diyemem ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."
"Geçen yıl startlar biraz zayıftı ama takım olarak bu konuda ilerleme kaydettik."
"İstikrarlı sonuçlar daha fazla ilerlemenin anahtarı olacak. Her halükarda, Bahreyn yarışında neredeyse mümkün olan en iyi sonuca ulaştığımızı düşünüyorum."
"Araçtan daha fazlasını elde edebileceğimizi düşünüyorum. Cidde tamamen farklı bir pist, bu nedenle güç dengesi hakkında tahminde bulunmak zor fakat geçen yıl Suudi Arabistan'da Bahreyn'le hemen hemen aynı görünüyorduk."
"Şimdi durum farklı olabilir çünkü pek çok sorunun cevabını bilmiyoruz. Seanslar başladığında aracın Cidde'de nasıl davranacağını göreceğiz."
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