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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Bottas: "Startlardaki yavaşlığı çözmem lazım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, pazar günü kaybettiği sıraların ardından startlardaki sorunları çözmesi gerektiğini dile getirdi.

Bottas: "Startlardaki yavaşlığı çözmem lazım"

Valtteri Bottas, pazar günü gerçekleştirilen yarışa üçüncü başlasa da her iki startta da birer sıra kaybetti ve ardından galibiyet mücadelesinden koptu.

Sonunda Lewis Hamilton'a yol veren Bottas, yarışı üçüncü sırada tamamladı ve podyum serisini devam ettirdi.

Yarışın ardından konuşan Bottas, şöyle dedi: "Mutlu muyum? Bir şey söylemek zor. Takım için mükemmel bir sonuç, çok sayıda puan kazandık ve Lewis, yarışı kazanmayı başardı."

"Şahsen her şeyi mahvettim ve zafer için rekabet etme şansını kaçırdım. Son derece kötü bir başlangıçtı. Her iki startta da kalkışta en iyisini yapmayı başaramadım. Zaten ilk metrelerde pozisyonunuzu kaybedince göreviniz zorlaşıyor."

"Norris pit stopa çok erken girdi ve orada Mclaren'ın bir sorun yaşadığı göz önüne alındığında, bu fırsatı kullanmaya çalıştık ve hemen pite girip lastik değiştirdik. Sonra da öne geçtim. Fakat aynı zamanda bu bölümü bu kadar uzattığımız için yarışın son turlarının muhtemelen çok zor geçeceğini fark ettim."

"Yine de aldığımız podyumdan ve kazandığım puanlardan son derece memnunum."

Bottas, eğer startta pozisyon kaybetmeseydi, tamamen farklı bir yarış olabileceğini dile getirdi. Bundan ötürü de start sorununu çözmesi gerektiğini kabul etti.

"Bugünün temel sorunu, başlangıçta pozisyon kaybetmemdi. Aynı şey dün de oldu, bu yüzden bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Yarışta tek bir seçeneğim vardı ve o da Lando'nun pit stopundaki aksaklıktan yararlanmak. İkinci bölümün uzun olacağını bilmemize rağmen pite gitmek zorunda kaldım. Öyle de oldu ve yarışın sonu kolay olmadı. Lastikler çok fazla kabarcıklandı."

"Bugün pek çok sürpriz vardı: Ferrari çok hızlıydı, McLaren orta lastikte çok iyiydi. Bu, pist üstündeki mücadele ve taraftarlar için harika bir şey. Genel olarak ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ama hâlâ yapacak çok fazla iş var."

Verstappen-Hamilton teması sorulduğunda Bottas, "İlk turda Lewis ve Max'in dünkü sprint yarışında olduğu gibi birbirleriyle savaştığını gördüm. Mücadele son derece yakın olduğu için bir şeyler olabileceğini hissettim. Yarışlarda bunlar olabiliyor. Birisi pes etmek istemediğinde kaza oluyor. Max'in yaralanmamış olması iyi bir şey çünkü darbe çok sertti. Fakat aynı zamanda Lewis'in bugünkü zaferi hak ettiğini düşünüyorum." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate after the race

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team celebrate after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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