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Formula 1 / Son dakika

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

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Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Valtteri Bottas, start prosedürlerindeki bazı “karışıklıklar” sebebiyle zorlandığını ve bundan ötürü kalkışlarda zayıf kaldığını belirtti.

Mercedes sürücüsü, İtalya Grand Prix’sinde bir başka yavaş start daha alarak gerilere düştü.

Fin sürücü Macaristan GP’de de aracın stop etmesini engelleyen sistemin devreye girmesiyle kötü start almıştı.

Bottas, ışıklar sönmeden önce uygulaması gereken prosedürde yapılan değişikliklerin, istediği gibi sorunsuz gitmediğini ve bu konuda iyileştirmeler yapılması gerektiğini söyledi.

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Monza yarışından sonra konuşan Bottas, “Işıklar söndüğünde verilen reaksiyonla ilgili bir sorun yaşadım.”

“Start antrenmanı ve prosedürleri konusunda denemeler yaptık. Biraz değişiklik yaptık ve asıl startlarda bazen bazı karışıklıklar olduğunu düşünüyorum.”

“Bunlar, startlar açısından tamamen temsili değil. Ancak kendi açımdan daha fazla detaya giremem.”

“Az kalsın yine önceki yarışlardaki gibi erken kalkıyordum, ancak neyse ki öyle olmadı. Bu yüzden biraz geç kalktım.”

“Bunun üzerinde çalışılması gereken şeyler var. Debriyajı bıraktıktan sonra kalkışta sorun yok ve iyi bir gelişme kaydettik. Ancak start ışıklarına gösterilen reaksiyon konusundaki istikrarda yapılacak işler var.”

 

“İlk turda 6. virajda dış taraftaydım ve önden kayma yaşadım. Sonrasında 7. virajda da büyük bir önden kayma yaşadım, lastik patlamış gibi hissettirdi.”

“7. virajın çıkışında araç sağa ve sola çekiyormuş gibi hissettirdi, bu da doğru bir şey gibi hissettirmedi. Bu yüzden lastiğin patladığına tamamen ikna olmuştum.”

“Bu yüzden 8. virajdan düz şekilde çıktığımdan emin olmak istedim ve erken fren yaptım. Ancak sonrasında araç kendini toparladı ve durum iyi hale geldi.”

“Yani lastiğe bir şey mi takıldı veya temastan dolayı araçta bir şey mi yanlıştı bilemiyorum. Bu konuda henüz herhangi bir şey duymadım ancak çok garip hissettirdi. Çok dağınık bir ilk turdu.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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