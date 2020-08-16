Bottas: “Start her şeyi kötüleştirdi”

Yarışa kötü bir startla başlayan Bottas, Max Verstappen ve Lance Stroll’e geçilmişti.

Stroll’ü geçmek için 5 tur beklemek zorunda kalan Fin sürücü, ilk bölümün sonlarında Verstappen’e yetişmeyi başarmıştı.

Ancak bir türlü Red Bull sürücüsünü geçemeyen Bottas üçüncü olarak, F1 kariyerindeki 50. podyumunu elde etti.

Yarış hakkında konuşan Bottas, “Start, kilit noktaydı. Yeterince iyi değildi. Pozisyon kaybettim ve ilk bölümde zaman kazanmak için zorlamak durumunda kaldım. Bu sebeple de lastik ömründe sıkıntı yaşadık.”

“Yarışın ikinci bölümünde Max’in arkasındaydım ve herkes, bu pistte geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Sonuç olarak start, durumu kötüleştirdi.”

“Startta ne olduğundan emin değilim. Buna bakacağız. Lewis önde iyi bir start aldı ve arkamdakilerde hava koridorundan faydalandı. Benim yararlanacağım bir hava koridoru yoktu. Bunu incelemeliyiz.”

“Burada ilk viraj her zaman zorlu oluyor, oldukça sıkışıktı. Durum benim lehime olmadı, sandviç gibi oldum. Hayal kırıklığı yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.