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Formula 1 Miami GP

Bottas, sprint yarışı için grid cezası aldı

Valtteri Bottas, 2024 Miami Grand Prix sprint yarışı için üç sıra grid cezası aldı.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas, Cumartesi öğleden sonra Hard Rock Stadyumu'nda yapılacak sprint yarışına son sıradan başlayacak.

Bunun sebebi, cuma akşamı gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında Oscar Piastri'yi ciddi şekilde engellemiş olması.

Fakat bu ceza Fin pilotu çok fazla etkilemiyor çünkü zaten seansı 18. sırada tamamlamış ve ilk bölümde elenmişti.

Olay, SQ1'in bitimine dört dakika kala, Bottas'ın turunu tamamlamasının ardından 1. viraja yavaşça girdiği fakat Piastri'nin yeni tura başladığı sırada gerçekleşti.

Resmi açıklamaya göre Sauber, Bottas'ı Piastri'nin hızlı turunda olduğu ve kendisine yaklaştığı konusunda uyarmadı.

Fakat bültende, “77 numaralı araç yarış çizgisinde yavaş şekilde ilerliyordu ve ortaya çıkan duruma bu neden oldu." ifası de kullanıldı.

Bu olay, Bottas'ın bu hafta sonu için yeni bir yarış mühendisine sahip olması nedeniyle dikkat çekiciydi.

Seansın ardından konuşan Bottas şöyle dedi:  "Antrenman ve sprint sıralama turları arasında araç dengesini değiştirmeye çalıştık ancak aracın davranışının çok fazla değiştiğini kabul etmeliyim."

"Turun tamamında kayma yaşadım. Belki de bu durum asfalt yüzeyinin değişmesinden kaynaklanıyordu bilmiyorum."

"Ayrıca ciddi trafik sorunları da vardı. McLaren araçlarından biriyle zor anlar yaşadım ve pist dışına çıkmak zorunda kaldım, ardından lastikler bir daha eskisi gibi çalışmadı."

"Sprint yarışında araç davranışı hakkında çok şey öğrenebileceğimize eminim ve bu hem yarınki sıralamalara turları hem de Pazar günkü yarış için faydalı olacak."

"Genel olarak hafta sonu daha yeni başlıyor.”

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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