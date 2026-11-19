Formula 1 Las Vegas GP

Bottas, sözleşme sürecini değerlendirdi: “Söylentiler çok gereksizdi”

2027 için Cadillac ile sözleşme uzatan Valtteri Bottas, koltuğuna Colton Herta'nın geçeceği yönündeki söylentilere tepki gösterirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 16:20

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Cadillac'in Las Vegas'ta yaptığı açıklamayla 2027 sezonunda da Valtteri Bottas ile yola devam edeceğini duyurması, haftalardır süren iddialara son noktayı koydu. ABD, Meksika ve Brezilya'daki ilk antrenman seanslarında piste çıkarak F1 süper lisansı için gereken puanları toplayan Colton Herta ile Mercedes yedek pilotu Fred Vesti'nin adı Fin pilotun koltuğuyla anılıyordu.

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Las Vegas Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bottas, Herta'nın süper lisans almasının zaten takımın yıllık planının bir parçası olduğunu belirterek çıkan söylentilere tepki gösterdi: “Colton konusunda, takımın ona süper lisans alabilmesi için yeterli puanı kazandırma hedefi zaten planlar dahilindeydi, çünkü bu yıl kaçırırsa gelecekte alması neredeyse imkânsız olacaktı.”

“Süper lisans puanlarını toplaması, takımın onu hemen piste çıkaracağı anlamına gelmiyor. Lisans birkaç yıl boyunca geçerli kalacak, yani plan hep buydu; dolayısıyla her şey yolunda.”

“Son haftalarda biraz fazla söylenti vardı ve tüm bunlar gerçekten gereksizdi. Bu yüzden sözleşme uzattığımı bir an önce duyurmak istedik ki bu tür iddialardan kurtulabilelim. Artık bu tür sorulara yanıt vermek yerine sadece işime odaklanabiliyorum. Bu da bana gelecek için çalışma huzuru veriyor."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Yaz arasında takım patronluğunda Graeme Lowdon'ın yerine Marcin Budkowski'nin getirilmesinin ardından ayrılık iddiaları gündeme gelse de sözleşmesinin en başından beri çok yıllık olduğunu vurgulayan 38 yaşındaki pilot, duyuruyu sürpriz olarak görmediğini ifade etti: "Tepkim şaşırmak olmadı ama onaylanmak elbette güzel.”

“İşlerin zorlu olacağını bilerek Cadillac’a geldim. Önümüzde hâlâ engeller olacak ama en azından zamanla azalacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum çünkü niyetim her zaman takımda uzun vadeli yer almak ve gelecek için ileriye doğru adım atmaya çalışmaktı."

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- Motorsport.com Ekibi

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