Bottas: "Sözleşme konusunda endişelecek bir şey yok"

Valtteri Bottas, geçen yıl kariyerinin en iyi Formula 1 sezonunu geçirdi ve şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Lewis Hamilton'la aynı performansı gösteremese de, zaman zaman hafta sonunun en hızlı sürücüsü olan Bottas'ın koltuğu sallantıda.

Çeşitli kaynaklar Mercedes'in gelecek yıl için George Russell'ı tercih edeceğinden eminler.

Bottas'ın adı Renault ile anılıyor ve Fin pilot, gelecek yıl için herhangi bir endişesi olmadığını belirtti.

Finlandiyalı yayın kuruluşu C More'a verdiği demeçte Bottas, “Bazen hiçbir yarış olmamasına rağmen hâlâ bu tarz spekülasyonların ortaya çıkması beni çok şaşırtıyor."

“Diğer takımlarda çok fazla hareketlilik yaşandı ama [kendi açımdan] endişelenecek hiçbir şey yok."

"Bazı takımlar veya sürücüler, yarışlar olup olmadığına bakılmaksızın kararlar verme ve anlaşmalar yapma konusunda farklı son tarihlere sahip olabilirler."

"Söylentiler var ancak bu söylentiler sporun sadece bir parçası." dedi.