Bottas, sözleşme görüşmelerine erkenden başlamak istiyor

Mercedes ile geçirdiği beş sezonun ardından 2022'de çok yıllı bir anlaşmayla Alfa Romeo'da yarışmaya başlayan Bottas, takımın şampiyona altıncılığına ulaşmasına ciddi katkı sağladı.

Geçmişte hem Williams'tan, hem de Mercedes'ten sürekli tek sezonluk sözleşmeler alan ve asla gelecek kaygısı yaşamadan yarışma imkanı bulamayan Bottas, kariyerinin ilk çok yıllı anlaşmasına ima atar atmaz çok daha rahat bir sürüş tarzıyla ve karakterle karşımıza çıktı.

Bu duruma dikkat çeken Fin pilot, geleceğiyle ilgili görüşmelerin sezon başlamadan veya ilk yarışlarda tamamlanmasını istiyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Belirsiz bir geleceğe sahip olmak, geçmişte birçok kez dikkatimi dağıtan bir durum."

"Dolayısıyla sezon başlamadan önce gelecekte bizi nelerin beklediğine yönelik konuşmalar gerçekleşecek diye umuyorum."

"İstikrarsız geçen 10 yılın ardından istikrarlı bir geleceğe sahip olmak benim için önemli." dedi.

Bottas has expressed his interest in sticking around at Sauber until Audi joins the programme in 2026.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images