Bottas, sözleşme görüşmelerine erkenden başlamak istiyor
Kariyerinde ilk kez istikrarlı bir ortam yakalayan Valtteri Bottas, Alfa Romeo ile sözleşme görüşmelerine erkenden başlamak istiyor.
Mercedes ile geçirdiği beş sezonun ardından 2022'de çok yıllı bir anlaşmayla Alfa Romeo'da yarışmaya başlayan Bottas, takımın şampiyona altıncılığına ulaşmasına ciddi katkı sağladı.
Geçmişte hem Williams'tan, hem de Mercedes'ten sürekli tek sezonluk sözleşmeler alan ve asla gelecek kaygısı yaşamadan yarışma imkanı bulamayan Bottas, kariyerinin ilk çok yıllı anlaşmasına ima atar atmaz çok daha rahat bir sürüş tarzıyla ve karakterle karşımıza çıktı.
Bu duruma dikkat çeken Fin pilot, geleceğiyle ilgili görüşmelerin sezon başlamadan veya ilk yarışlarda tamamlanmasını istiyor.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Belirsiz bir geleceğe sahip olmak, geçmişte birçok kez dikkatimi dağıtan bir durum."
"Dolayısıyla sezon başlamadan önce gelecekte bizi nelerin beklediğine yönelik konuşmalar gerçekleşecek diye umuyorum."
"İstikrarsız geçen 10 yılın ardından istikrarlı bir geleceğe sahip olmak benim için önemli." dedi.
Bottas has expressed his interest in sticking around at Sauber until Audi joins the programme in 2026.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Gelecek sezon son defa Alfa Romeo ismiyle yarışmaya hazırlanan takım, 2024 sezonundan itibaren Sauber ismine geri dönecek ve 2026 sezonunda spora giriş yapan Audi ile ortaklık kuracak.
Audi döneminde takımda kalmak istediğini şimdiden dile getiren Bottas, "Bu takım için büyük bir fırsat, aynı zamanda istikrar ve taze hava da getiriyor."
"Ancak son birkaç aydır insanlar bunun hakkında daha az konuşuyor. Şu an sadece önümüze bakıyoruz, halen Alfa Romeo'yuz."
"Sanırım önümüzdeki yıl bazı şeyler değişmeye başlayacak. Ancak şimdilik durum oldukça istikrarlı ve herkes sadece işine odaklanmış durumda."
Son olarak takımdaki ilk sezonundan oldukça zevk aldığını söyleyen Bottas, "Düzenli olarak birkaç puan bile aldığınızda insanların duyduğu sevinci görmek ödüllendirici ve moral verici."
"Bu takımın alışık olduğu bir şey değil, dolayısıyla bunun bir parçası olmak kesinlikle güzeldi. Şimdiden yeni aracı, nasıl olacağını ve tüm bunları dört gözle bekliyorum." dedi.
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