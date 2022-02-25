Bottas: "Sorunları çözdük"

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Valtteri Bottas, sabah bölümünde çok sayıda sorun nedeniyle sadece 21 tur atabilirken, öğleden sonra direksiyona geçen Guanyu Zhou 71 tur attı ve bir tam yarış mesafesi tamamlamış oldu.

Şimdiye kadar Alfa Romeo için pek de iyi bir test olmadı. Fakat Valtteri Bottas, sorunların geride kaldığını söylüyor.

"Takım, günü çok sayıda turla tamamladı ve bugünün en önemli noktası da buydu."

"Öğleden sonra tutarlı şekilde bazı turlar atabildik, bu da yarın kokpite geri döneceğim için iyiye işaret."

"Bu sabah istediğim kadar tur atamadım fakat en azından sorunları çözdüğümüzü biliyoruz ve bu sayede de Barselona'daki son test gününden en iyi şekilde faydalanmaya odaklanabiliriz."

"Yarışa gitmeden önce yapılması gereken pek çok şey olduğu doğru. Yine de artık elimizde takımın ayarlar açısından doğru aralığa gelmesine yardımcı olacak bazı verilerimiz var."

Guanyu Zhou ise, C42 ile ilk testinden mutlu ayrıldı.

"Bu yeni nesil araçları sürmek güzeldi. Kesinlikle geçmişte kullandıklarımdan farklı hissettiriyor. Seansın başında çok fazla zorlamamaya çalıştım. Sadece araca ve hissiyata alışmaya odaklandım. Sonlara doğru birkaç hızlı tur denemesi yaptım."

"Geçen yılki araca kıyasla düzlüklerde biraz dalgalanma var ama takım aracı daha iyi anladıkça her şeyin daha iyi olacağına eminim. Bence doğru yönde ilerliyoruz."

"Sonuç olarak günümden ve yeterli sayıda tur atmış olmaktan memnunum. Mühendislerimizin analiz edebilmesi için çok fazla veri topladık, ki bu da yarın için çok iyi bir şey."

"Sabah tekrar araca dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images