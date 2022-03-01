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Bottas, sorunlara rağmen Alfa Romeo'nun ilk teste hazır olmasını umuyor

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, testte yaşadıkları bir dizi sorunun ardından ilk teste hazır olmalarını umuyor.

Bottas, sorunlara rağmen Alfa Romeo'nun ilk teste hazır olmasını umuyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo, testlerin başından itibaren sorunlarla boğuşan takımlardan birisiydi ve testi en az tur atan takımlardan birisi olarak tamamladılar.

Problemler, testin son gününde de devam etti ve yaşanan hidrolik problemleri, takımın son bölümde piste çıkmasını engelledi.

Sonuç olarak Guanyu Zhou son günde 41 tur atarken, Valtteri Bottas'ın attığı tur sayısı sadece 11 oldu.

Bottas, testin ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "İstediğimiz kadar tur atamasak bile C42 ile iyi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim."

"Öğleden sonra birkaç teknik sorun yaşadık, ki bu da bizi olumsuz etkiledi ancak sabah seansında topladığımız veriler araç üzerinde çalışmamıza ve geliştirmeye devam etmemize yardım edecek."

"Şimdi, Bahreyn testine kadarki süreden mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaya ve oraya vardığımızda da toplam mesafemizi en üst düzeye çıkarmaya odaklanıyoruz."

"Kaybettiğimiz zamanı telafi edebileceğimize ve önümüzdeki sezon için tamamen hazır olabileceğimize eminim.”

İki kez kırmızı bayrağa neden olan Guanyu Zhou da pozitif konuştu.

"Olumlu bir gün oldu. İyi bir mesafe kat etmeyi başardım ve seansın sonuna doğru iyi turlar çıkardım."

"C3 lastiği üzerinde çalışabildim ama ne yazık ki spin ve küçük bir hidrolik sızıntı nedeniyle C4 lastiğini deneyemedim."

"Bu sadece bir test ve sonuçlarımızı diğer takımlarla karşılaştırmak imkansız, ancak doğru yönde ilerliyormuşuz gibi geliyor."

"Bahreyn'deki testler öncesinde, ileriye doğru iyi bir adım atabilmek adına, bir takım olarak birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu, çok önemli olacak."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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