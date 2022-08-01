Bottas: "Sorun yaşamasaydık bile puan almamız zordu"

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Macaristan Grand Prix'sinde inişli çıkışlı bir yarış geçiren Bottas, bitime üç tur kala güç kaybettiğini söyleyerek aracını kenara çekti ve yarışa veda etti.

Yarışın ardından konuşan Bottas, bu sorun nedeniyle kaybettikleri pek fazla şey olmadığını çünkü zaten puan alabilecek gibi görünmediklerini söyledi.

Fin pilot, "Bugün Fransa'da olduğu gibi sert lastikler umut ettiğim kadar iyi çalışmadığı için zor bir gündü. Puan kazanmak adına en iyi şansın bu olduğunu düşündük ama ne yazık ki tek pit stop stratejisi işe yaramadı."

"Üstüne üstük bitiş çizgisine birkaç tur kala teknik sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Detayları henüz bilmiyorum ama araçta güç kaybı vardı. Takımla birlikte bunun sebebini bulacağız fakat bugün puan kazanma ihtimalimiz pek yüksek değildi."

"Artık yaz arasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece dinlenebilir ve sezonun ikinci yarısına tam güçle girebilirim." dedi.

Takım patronu Frederic Vasseur, ilk incelemelerin ardından sorunun yakıt sistemiyle alakalı olduğunu aktardı.

Vasseur, "Başlangıçta çok şey vadeden bir günün hayal kırıklığıyla sonuçlandığını görmek üzücü."

"Başlangıç iki sürücümüz de beş sıra kaybetti, ardından puanlar için savaşmak zordu. Valtteri ilk ona dönmeyi ve bitiş çizgisine doğru orada kalmayı başardı. Fakat yakıt sistemindeki sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorundaydı."

"Sıralama turlarındaki güçlü performansın ardından elimiz boş dönmek gerçekten üzücü. Neyin yanlış gittiğini anlamalı ve sezonun son üç Avrupa yarışında puan mücadelesi vermek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.