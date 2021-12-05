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Bottas: "Sonuna kadar zorlamaya devam ettim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, son metrelerde podyuma çıktığı yarışın ardından elinden geleni yaptığını söylüyor.

Bottas: "Sonuna kadar zorlamaya devam ettim"

Valtteri Bottas, ikinci başladığı yarışta, Mick Schumacher'in kazasına kadar yerini koruyordu fakat güvenlik aracı girdiğinde pit stop yaptı ve bazıları pite girmediği için geriye düştü.

İkinci kırmızı bayrağın ardından beşinci sırada yer alan Bottas, uzun süre Daniel Ricciardo'yu kovaladı ve ardından rakibini geride bıraktı.

Son bölümde Esteban Ocon'la arayı kapattı ve son turda genç sürücüyü sıkıştırdı. Son metrelerde Ocon'un yanına gelen Bottas, damalı bayrağı 0.1 saniye farkla üçüncü sırada görüp podyuma çıktı.

Bu sonuç, Bottas'ın sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantilediği anlamına geliyor.

Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Evet, gerçekten kolay bir gün değildi."

"Açıkçası kırmızı bayraklar ve diğer her şeyiyle gerçekten çok zor bir yarıştı. İlk kırmızı bayrağın ardından sert lastikte olmak benim için bir hataydı."

"Orta lastikli çocuklardan bazıları beni geçti. Fakat ikinci kırmızı bayraktan sonra orta lastiği seçtik ve sorun yoktu. Bu sayede zorlamaya devam ettik."

"Bugün öndeki aracı geçmek gerçekten kolay değildi. Fakat sonunda, son metrelerde üçüncü olmayı başardım."

"Cidde'nin harika bir pisti var, burada yarışmak fiziksel ve psikolojik baskı anlamında çok zor. İlginç bir Grand Prix oldu. Gelecek yıl tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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