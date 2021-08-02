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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Bottas son yarışlarda neden startlarda yavaş kaldığını merak ediyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Macaristan GP'de yaşananların ardından startlarda neden yavaş kaldığını merak ediyor.

Bottas son yarışlarda neden startlarda yavaş kaldığını merak ediyor

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Macaristan Grand Prix'sinin startında yavaş kaldı ve ilk viraja gelirken beşinci sıraya kadar gerilemişti.

Sonrasında frenajı tutturamayan Bottas, önce Norris ve sonra da Sergio Perez'e çarparak her iki pilotun da yarış dışı kalmasına neden oldu. Ayrıca Max Verstappen de bu karambolde aracına hasar aldı ve gerilere düştü.

Bu, Bottas'ın bu yılki ilk kötü startı değildi. Fin pilot son yarışlarda startta düzenli olarak sıra kaybetti ve bu da yarışını tehlikeye attı.

Macaristan GP'deki kaza sonrası konuşan Bottas, "Bu benim hatamdı çünkü yanlış şekilde değerlendirdim. Bu yüzden açıkça benim hatamdı."

"Orada tam olarak nerede fren yapılacağını belirlemek zordu ve frene bastığımda bunun çok geç olduğunu anladım. Sonrasında yapabileceğim hiçbir şey yoktu fakat bu şartlarda fren noktalarını hesaplamak ve ne kadar tutuş olduğunu anlamaya çalışmak kolay değil."

"Grid cezasını kabul ediyorum. Bu olay bana apaçık pahalı patladı fakat diğer sürücülere de öyle oldu. Bu yüzden evet, bunu kabul ediyorum."

"Kesinlikle orada neler olduğunu anlamam gerekiyor çünkü harika bir start alamadım ve son zamanlarda birkaç kötü startım daha oldu. Bu yüzden durumu analiz edeceğiz ve neler olduğunu öğrenmeye çalışacağız."

"Aslına bakarsak debriyaj anlamında yapılması gereken şeyleri yaptım ve buna rağmen lastikler patinaja kaldı. Fakat formasyon turunda lastiklerin sıcaklığını kaybettiğini görebiliyordum. Nedeni bu olabilir, bir bakacağız." dedi.

Bottas, bu duruma rağmen Mercedes'in gelişiminden memnun olduğunu dile getirdi.

"Hafta sonu boyunca iyi performans göstermek güzeldi. Bu pistte genel olarak iyi performans sergiledik ve bunun çok fazla yere basma gücü gerektiren bir pist olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu performansı görmek güzeldi. Silverstone ve burası performans anlamında Avusturya'dan daha olumluydu. Bu yüzden bizi yılın ikinci yarısı için motive ediyor."

"Kendi açımdan zorlamaya devam edeceğim ve mümkün olan en kısa sürede şampiyonada ilk üçe girmeye çalışacağım."

"Yaz tatiline girmeden önce iyi bir yarışa sahip olmak adına önümüzdeki hafta bir başka yarış daha olması güzel olurdu. Fakat sanırım bir ara vermenin, güçlü şekilde geri dönmeye çalışmanın ve yılın ikinci yarısına olumlu başlangıç yapmanın vakti geldi."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, at the start

Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Alonso: "Belki de yarışı kazanabilecek tempoya sahiptik"

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