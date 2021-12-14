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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Bottas, son yarışın ardından Mercedes'ten "karmaşık duygularla" ayrılıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pazar günü gerçekleştirilen yarışın ardından Mercedes'e veda eden Valtteri Bottas, takımlar şampiyonluğunu kazanmalarına rağmen, Lewis Hamilton'ın pilotlar şampiyonasında geride kalması nedeniyle "karmaşık duygular" yaşıyor.

Bottas, son yarışın ardından Mercedes'ten "karmaşık duygularla" ayrılıyor

Mercedes, pazar günkü Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Red Bull ile arasındaki puan farkını 28'e çıkardı ve arka arkaya sekizinci takımlar şampiyonluğunu aldı. Mercedes böylelikle Bottas - Hamilton kadrosuyla, arka arkaya beşinci takımlar şampiyonluğunu almış oldu.

Diğer tarafta Hamilton, güvenlik aracının son turda pistten çıkmasının ardından Max Verstappen'e geçildi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek, hem zaferi hem deş şampiyonluğu Hollandalı pilota kaybetmiş oldu.

Böylelikle Mercedes'in 2014'ten bu yana yakaladığı "çifte şampiyonluk" serisi sona erdi.

Bottas, Mercedes'in takımlar şampiyonluğunu kazanmasına yardım ettiği için mutlu olsa da pilotlar şampiyonasında kaçan şampiyonluk nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Bottas, yarıştan hemen sonra şöyle konuştu: "Takımlar şampiyonasını kazandığımız için gerçekten gurur duyuyorum, fakat sürücüler şampiyonası çok büyük bir şey."

"Henüz takımı görmedim ama eminim ki aynı hisse sahiplerdir, yani bugün kazanmış gibi değil de, kaybetmiş gibiyiz."

“Bu takımla birlikte olduğum her yıl takımlar şampiyonasını kazandık ve bu yüzden doğru bir iş  yaptığımı düşünüyorum, ki bu iyi bir şey."

"Fakat şu anda daha çok Lewis için hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine de bize birkaç gün verirseniz, olumlu yanlarını göreceğimize eminim."

"Her halükarda benim için, Mercedes'teki bu bölüm kapanıyor ve artık yeni şeyler yapma vakti. Bu hafta sonundan çok şey öğrendik ve artık önümüze bakıyoruz.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas, Mercedes'teki son yılını bir galibiyet ve 10 podyumla üçüncü bitirirken, Red Bull pilotu Sergio Perez'i 36 puanla geride bıraktı.

Hamilton'ın şampiyonada geride kalmasının ardından, takımın iyi hissetmek için "birkaç güne ihtiyacı olacağını" hissetse de Bottas, takımlar şampiyonası kazanmanın öneminin farkına varacaklarından emin.

Bottas, "Bence takımlar şampiyonası çok önemli ve eminim daha sonra bunu takdir edeceğiz."

“TBenim için beş yıl arka arkaya takımlar şampiyonasını kazanmak büyük ve etkileyici bir şey. Fakat bana Perşembe veya Cuma günü sorarsanız, eminim bunu daha çok takdir edeceğim.” dedi.

Bottas, Alfa Romeo ile ilk testine Salı günü Abu Dhabi'de çıktı fakat yıl sonuna kadar Mercedes sürücüsü olmaya devam edecek.

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