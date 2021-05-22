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Formula 1 / Monako GP Haberler

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Monako GP sıralamalarının son bölümünde kırmızı bayraklar nedeniyle turunu tamamlayamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"

Büyük ölçüde Ferrari ve Red Bull'un ilk sıralar için mücadele ettiği Monako'da Mercedes tarafında öne yakın olmayı başaran isim şu ana kadar Bottas oldu.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton'ın ritim tutturmakta zorlandığı Monako'da Bottas, Ferrari pilotlarına daha yakındı.

Son seanstaki ilk turların ardından Charles Leclerc ve Max Verstappen'in arkasında 3. sırayı alan Bottas, seans bitmeden önce başladığı son turunda önündeki Verstappen gibi kendisinin en iyi sektör zamanını kaydetti ancak bu isimler pole pozisyonunu kazanan Leclerc'in yaptığı kaza nedeniyle turlarını bırakmak zorunda kaldılar.

Leclerc'in pole pozisyonunu kazandığı sıralamalarda Verstappen 2. olurken, Bottas 3. sırada kaldı. Bottas'ın takım arkadaşı Hamilton ise 7. sırada kaldı.

Sıralama raporu:

Sıralamaların ardından konuşan Bottas, "Kırmızı bayrak nedeniyle son turumu tamamlayamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak bazen bu tür şeyler olur. Hemen hemen her şeyi son tura saklamıştım. İlk turumda hızlı değildim. 2. turum hazırlık turu gibiydi. İyi hissediyordum ve daha iyi bir tur zamanıyla geliyordum. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Bottas, Mercedes için zor bir hafta sonu oluyor olsa da araçta ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Bottas, "Hafta sonu boyunca araçta iyi gelişme kaydettik ve sıralamalarda kesinlikle mutluyduk. Son turda pole pozisyonu için mücadele edebilirdik. Yarınki yarışta elimizden gelen her şeyi yapacağız. Monako'da her şey olabilir." dedi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Abdullah Çelik

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