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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Bottas: "Son turda gelişmem gerektiğini biliyordum"

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Bottas: "Son turda gelişmem gerektiğini biliyordum"
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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Emilia-Romagna GP öncesinde pole pozisyonunu kazanması için son turunda gelişmesi gerektiğini bildiğini ve bunu başardığını söyledi.

Birçok kez sıralamalarda son ana kadar güçlü gelip son anda pole pozisyonunu takım arkadaşı Lewis Hamilton'a kaptıran Bottas, bu sefer tam tersini yapmayı başardı.

Son seanstaki ilk haklarda takım arkadaşının gerisinde kalan Bottas, son turunda takım arkadaşını geçmeyi başararak pole pozisyonunu kazandı.

Bottas böylece bu sezon 4., kariyerindeki ise 15. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Bottas, "Her zaman zorlarsınız. Pole pozisyonunu kazanmak hiçbir zaman kolay olmaz ve evet, bu pistte gerçekten keyif aldım. Tam gaz zorlarken güzel bir pist. Son turumda gelişmem gerektiğini biliyordum ve ihtiyacım olan küçük farkları bulmayı başardım. Bunu başarmak gerçekten harika hissettiriyor. Sonunda gerçekten sallanıyordum, bu açıdan eğlenceliydi." dedi.

Pole pozisyonu turundaki "küçük farkları" nereden bulduğunun sorulması üzerine Bottas, "Bugün gerçekten 2. ve 3. virajlarda çok çalıştım. Sonunda istediğim şeyi başardım. Aynı zamanda son birkaç virajda da. Risk aldığımda ve araç stabil değilken zorladığımda sıkıntı yaşadım ancak son turumda denemem gerektiğini biliyordum. Risk aldım ve araç güzel bir şekilde çalıştı. Bu açıdan iyiydi." şeklinde cevap verdi.

Yarışta takım arkadaşıyla mücadele olup olmayacağı sorulduğunda ise Bottas, "Evet, güzel bir mücadele olacak. Birinci viraja kadar takvimdeki en uzun düzlüklerden birisi var. Bu yüzden Lewis ve Max'in orada kovalayacağı konusunda şüphe yok."

"Ancak evet, başlangıç için iyi pozisyondayım. Umarım performansımız iyi olur ve oyunun içerisinde oluruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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