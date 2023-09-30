Bottas: "Bu yıl istediğimiz adımları atamadık"

Geçen yıl aynı dönemde 51 puan toplayan takım, 16 yarış sonunda sadece 10 puan toplayabildi.

Bottas'ın şimdiye kadarki en iyi sonucu ise Pierre Gasly ve Alex Albon'un önünde 8. sırada bitirdiği Bahreyn'deki sezon açılışında geldi.

Fin pilot Kanada ve İtalya'da puanlar almaya devam etti ancak son zamanlarda Singapur ve Japonya'da yarış dışı kaldı.

Alfa Romeo'nun işleri yoluna koyabileceğine güvenip güvenmediği sorulduğunda Bottas, şunları söyledi: "Geçen yıldan bu yıla kesinlikle istediğimiz adımları atamadık."

"Bazı takımların büyük adımlar attığı açık ama kaynaklara sahip olmadığımız için endişelenmiyorum."

"Artık bir parçası olduğum için, bu takımın fabrikada ve yarışlarda çalışma şekli açısından çok daha güçlü hale geldiğini gördüm."

Sezon dışında takım, 2026'dan itibaren Audi works takımı olmaya doğru geçişin bir parçası olarak McLaren'den Andreas Seidl ile anlaştı.

Bottas, Alfa Romeo'nun takımla olan ilişkisini yavaş yavaş geri çekmesiyle birlikte devralmanın işaretlerinin görülmeye başlayacağına inanıyor.

Bottas, "Son zamanlarda takımda yeniden yapılanma oldu ve umarım bu gelecek yıl biraz daha fazla kendini gösterecek."

"Herkesin bu işte birlikte olduğuna ve gerçekten olmak istediğimiz yeri ve hatta daha da ilerisini hedeflediğine eminim. Bu yüzden takıma güvenim tam." dedi.