Bottas: "Son ana kadar pes etmedim"

Güvenlik aracı piste girdiğinde pit stop yapan ve kırmızı bayrağın çıkmasıyla dezavantajlı duruma düşen Valtteri Bottas, aynı zamanda yarış tekrar başladığında sert lastiğe sahip olduğu için beşinci sıraya kadar geriledi.

İkinci yeniden başlangıçta orta lastiği tercih eden Bottas, son metrelerde Esteban Ocon'u geçti ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Açıkçası kolay bir gün değildi. Pek çok engelle karşılaştık ve kırmızı bayraklar işimizi gerçekten zorlaştırdı."

"İlk kırmızı bayrakta sert lastiği seçerek hata yaptık ve bu periyot bizi gerçekten çok etkiledi. Son bölümde ise zorlamaya devam ettim ve geçiş kolay olmasa bile son düzlükte üçüncü oldum."

"Kesinlikle heyecan verici bir son oldu. Çok yakındı."

"Esteban'ı yakalamak ve geçmek, bugün düşündüğümden çok daha zordu. Gerçekten çok iyi sürüyordu, oldukça hızlılardı ve ondan önce uzun bir süre Daniel'in arkasında kaldım. Bu da lastiklerimi oldukça fazla tüketmeme neden oldu."

"Sağ taraftaki lastiğim tamamen bitmişti, bu yüzden durum daha da zorlaştı."

"Yine de ilk yeniden başlangıçtan sonra beşinci sıraya gerilediğimde, her şeyin sabırlı olup, oraya yükselmekle alakalı olacağını biliyordum. Düşündüğümden daha yakındı fakat sonunda başardık."

"Yarış boyunca zorlamaya devam ettim ve pes etmememe değdi."

Bottas, yarışın büyük bir kısmını Daniel Ricciardo'nun arkasında geçirdi ve Avustralyalı pilotla mücadelesi sorulduğunda, "Bu sefer çarpışmadık! Yani bu bir artıydı. Bence iyi bir yarıştı, zorluydu. Pist çok hızlı ve tıpkı dün sıralama turlarında olduğu gibi yoğun geçti. Ancak keyif aldığımı söyleyebilirim." dedi.

Bottas böylelikle bitime bir yarış kala şampiyona üçüncülüğünü garantilemiş oldu.

Bu konuda da, "Sanırım evet, üçüncülüğü garantiledim. Ne desem bilmiyorum."

"Her halükarda bu, takım adına takımlar şampiyonası için güzel bir gündü. Ayrıca Lewis için güzeldi. Abu Dhabi'de onlar (Lewis ve Max) için heyecan verici bir savaş olacak."

"Ben de bugün üzerime düşeni yapmaya çalıştım fakat... İşte böyle gitti." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Ron Meadows, Sporting Director, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images