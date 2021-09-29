Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

Bottas, pazar günkü yarış öncesinde yeni bir güç ünitesine geçtiği için grid cezası aldı ve kendisi gibi grid cezası alan Max Verstappen’le beraber arkalardan başladı.

Fin sürücü cuma günü yaşadığı sorun sebebiyle güç ünitesinde değişiklik yapsa da, takımı Mercedes için taktiksel olarak Verstappen’in yükselişini engelleme fırsatı da yakaladı.

Ancak Bottas daha altıncı turda rakibine geçildi. Verstappen sonrasında yükselişine devam ederken, Bottas trafikte sıkışıp kaldı ve Monza’daki gibi yükselemedi.

Yarışın son bölümünde yağmurun gelişinden önce Verstappen yedinci, Bottas on dördüncü sıradaydı. Ancak her ikisi de pite erken geldi ve Verstappen ikinci sırada finiş görürken, Bottas beşinci oldu.

Bottas, “Yükselmek, düşündüğümden çok daha zordu. Monza’daki gibi olacağını düşündüm, ancak çok daha zordu.”

“Örneğin Max, benden daha iyi yükselebildi. Bilmiyorum. Ana sorun, önden kaymaydı ve bu, öndeki araçlara yakınlaştığımda oldu ve geçiş mesafesini yakalayamadım.” dedi.

Verstappen’i arkasında tutma konusunda daha fazla bir şey yapıp yapamayacağı sorulduğunda Bottas, “Gerçekten iyi şekilde yükselebiliyordu.”

“Daha fazlasını yapıp yapamayacağıma bakmam lazım, ancak beni oldukça kolay geçti. Sonrasında öndekileri de geçti ancak benim bu konuda şansım olmadı.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes pist mühendisi direktörü Andrew Shovlin, önden kaymanın yarıştaki düşük sıcaklıklar sebebiyle arttığını ve bunun, Bottas’ın öndeki araçlara yakın kalma şansına zarar verdiğini söyledi.

Shovlin, “Temel olarak soğuk koşullar, ön lastiklerin zor zamanlar geçirmesine sebep oldu. Önden kayma yaşıyorduk. Cuma günü arka lastikler en çok zarar gören tarafken, yarışta ön lastikler zarar gördü.”

“Ve son dört virajda öndeki aracı takip edemediğinizde, geçiş yapmak için yeterince yaklaşamıyorsunuz, ancak bu aslında araç dengesiyle ilgiliydi. Soğuk şartlar, durumu daha zor hale getirdi.” dedi.

Telsizde Bottas’a destek vermeye çalışan Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın daha fazlasını yapabileceğini kabul etti.

Wolff, “Valtteri’ye, geçiş yapmasını sağlayabilecek bir araç ve güç ünitesi vermemiz gerekiyor. Yeteneğinde bir eksik olmadığını gördünüz, çünkü Monza’da harikaydı.”

“Ancak burada bir şekilde, Lewis’le yarışın başında da gördüğümüz gibi, aracımız önden kayma sorunu yaşıyordu. Ve eğer önden kayma yaşıyorsanız, öndekine yeterince yaklaşamazsınız.”

“Ve Lewis, önündekileri geçemedi. Aynı şeyi Valtteri de yaşadı. Bu yüzden, aracın trafikte neden rekabet edemediğini ve temiz havada neden iyi hissettirdiğini anlamamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.