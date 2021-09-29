Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Mercedes, Sochi’deki soğuk koşulların, grid cezası alan Valtteri Bottas’ın işini yarışta zorlaştırdığını söyledi.

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

Bottas, pazar günkü yarış öncesinde yeni bir güç ünitesine geçtiği için grid cezası aldı ve kendisi gibi grid cezası alan Max Verstappen’le beraber arkalardan başladı.

Fin sürücü cuma günü yaşadığı sorun sebebiyle güç ünitesinde değişiklik yapsa da, takımı Mercedes için taktiksel olarak Verstappen’in yükselişini engelleme fırsatı da yakaladı.

Ancak Bottas daha altıncı turda rakibine geçildi. Verstappen sonrasında yükselişine devam ederken, Bottas trafikte sıkışıp kaldı ve Monza’daki gibi yükselemedi.

Yarışın son bölümünde yağmurun gelişinden önce Verstappen yedinci, Bottas on dördüncü sıradaydı. Ancak her ikisi de pite erken geldi ve Verstappen ikinci sırada finiş görürken, Bottas beşinci oldu.

Bottas, “Yükselmek, düşündüğümden çok daha zordu. Monza’daki gibi olacağını düşündüm, ancak çok daha zordu.”

“Örneğin Max, benden daha iyi yükselebildi. Bilmiyorum. Ana sorun, önden kaymaydı ve bu, öndeki araçlara yakınlaştığımda oldu ve geçiş mesafesini yakalayamadım.” dedi.

Verstappen’i arkasında tutma konusunda daha fazla bir şey yapıp yapamayacağı sorulduğunda Bottas, “Gerçekten iyi şekilde yükselebiliyordu.”

“Daha fazlasını yapıp yapamayacağıma bakmam lazım, ancak beni oldukça kolay geçti. Sonrasında öndekileri de geçti ancak benim bu konuda şansım olmadı.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes pist mühendisi direktörü Andrew Shovlin, önden kaymanın yarıştaki düşük sıcaklıklar sebebiyle arttığını ve bunun, Bottas’ın öndeki araçlara yakın kalma şansına zarar verdiğini söyledi.

Shovlin, “Temel olarak soğuk koşullar, ön lastiklerin zor zamanlar geçirmesine sebep oldu. Önden kayma yaşıyorduk. Cuma günü arka lastikler en çok zarar gören tarafken, yarışta ön lastikler zarar gördü.”

“Ve son dört virajda öndeki aracı takip edemediğinizde, geçiş yapmak için yeterince yaklaşamıyorsunuz, ancak bu aslında araç dengesiyle ilgiliydi. Soğuk şartlar, durumu daha zor hale getirdi.” dedi.

Telsizde Bottas’a destek vermeye çalışan Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın daha fazlasını yapabileceğini kabul etti.

Wolff, “Valtteri’ye, geçiş yapmasını sağlayabilecek bir araç ve güç ünitesi vermemiz gerekiyor. Yeteneğinde bir eksik olmadığını gördünüz, çünkü Monza’da harikaydı.”

“Ancak burada bir şekilde, Lewis’le yarışın başında da gördüğümüz gibi, aracımız önden kayma sorunu yaşıyordu. Ve eğer önden kayma yaşıyorsanız, öndekine yeterince yaklaşamazsınız.”

“Ve Lewis, önündekileri geçemedi. Aynı şeyi Valtteri de yaşadı. Bu yüzden, aracın trafikte neden rekabet edemediğini ve temiz havada neden iyi hissettirdiğini anlamamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

Önceki haber

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

1 g
2
Formula 1

Vettel: "Hamilton, bizim dönemimizin en iyi sürücüsü"

5 s
3
Formula 1

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

3 s
4
Formula 1

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

10 dk
5
Formula 1

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

1 s
Son Haberler
Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?
F1

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

10dk
Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"
F1

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

1 s
Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı
F1

Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı

2 s
Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"
F1

Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"

3 s
Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz
F1

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

3 s
Son Videolar
Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
2 s

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
4 s

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar 05:31
Formula 1
5 s

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar 02:53
Formula 1
18 s

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar

F1'deki en başarılı 10 sürücü 01:23
Formula 1
27 Eyl 2021

F1'deki en başarılı 10 sürücü

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi” Rusya GP
Formula 1

Latifi: “Williams, Rusya’da her zamankinden iyi hissettirdi”

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var? Rusya GP
Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

Vettel: "Hamilton, bizim dönemimizin en iyi sürücüsü"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Hamilton, bizim dönemimizin en iyi sürücüsü"

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz
Formula 1 Formula 1

Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?
Formula 1 Formula 1

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”

Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
Formula 1 Formula 1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

Son Haberler

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?
Formula 1 Formula 1

Bottas, Sochi’de neden imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı?

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes, Russell'ın gelişi ile güçlenecek"

Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı
Formula 1 Formula 1

Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı

Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile aramızdaki fark muhtemelen araç ayarlarındaki 'sapmadan' kaynaklanıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.