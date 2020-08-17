Bottas, siyah tulumlar nedeniyle İspanya GP'de 3 kg kaybettiğini düşünüyor

Yarış içerisinde Bottas, telsizden mühendisine, "Bu siyah tulumlar aşırı sıcak" şeklinde mesaj iletmişti.

Mercedes normalde gri renk araç ve tulum renklerine sahip ancak bu sene ırkçılığa karşı hareket kapsamında siyah renk araç ve tulumlarla yarışıyorlar.

Bottas, "Araç içerisi gerçekten sıcaktı. Bu sene aracın içi daha sıcak. Açıkçası tulumların renklerini değiştirmek zorunda kaldık. Siyah rengin sıcaklığı, özellikle doğrudan güneş altında daha fazla çektiği bilinen bir şey."

"Tam olarak rakamlar nedir, siyah renk ile beyaz renk arasında sıcaklık açısından tam olarak nasıl fark oluyor bilmiyorum ancak bu sene aracın içi gerçekten sıcak. Ayrıca bu sene tulumlarda değişiklik oldu. Artık daha kalınlar ve iç çamaşırımız da daha kalın. Tüm bunların nasıl etkilediğini bilmiyorum."

"O kadar sıcaklamıştım ki telsizden, 'Beyler, bu tulumların aşırı sıcak olduğunu biliyorsunuz' dedim. Sıcaklık açısından tabii ki beyaz renk daha serin olurdu. Örnek olarak vermem gerekirse bugünkü yarışta 3 kilo kaybettim. Bu oldukça fazla."

"İşte bu tip durumlarda performansınız etkilenmeye başlıyor. En zinde pilot olmasam dahi en zinde olanlardan birisiyim, bununla baş edebilirim ancak bu durum kesinlikle rahat değil. Her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var." dedi.

Sezon başında siyah rengin aracın performansı ve soğutması üzerinde olumsuz etkisinin olabileceği iddia edilmişti ve takım patronu Toto Wolff, olası sorunlara karşı bu durumu yakından takip edeceklerini söylemişti.

Ancak ilk yarışın ardından takımın strateji sorumlusu James Vowles, böyle bir olayın olmadığını söyledi.

Vowles, "Siyah renk aracın sıcaklığını etkilemiyor. Motor kapağı içerisinde gümüş bir katman var. Bu sıcaklığa karşı koruyor. Bu yüzden dışarıdaki rengin bir önemi olmuyor."

"Aracın dışındaki renginin sonucunda radyatör sıcaklığında ya da diğer temel sistemlerin sıcaklığında bir fark göremiyoruz."

"Daha açık renk ile biraz daha fazla yansıma oluyor ancak gerçek şu ki, araç renginin sistem ısısı üzerinde bir etkisi yok." demişti.