Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"

Mercedes normalde gri renk araç ve tulum renklerine sahip ancak bu sene ırkçılığa karşı hareket kapsamında siyah renk araç ve tulumlarla yarışıyorlar.

Bottas, 50 dereceyi bulan İspanya Grand Prix'sinde telsizden mühendisine, "Bu siyah tulumlar aşırı sıcak" şeklinde mesaj iletmişti.

Fin pilot, İspanya GP boyunca 3 kilogram kaybettiğini, bunda bu sene kullandıkları siyah tulumların büyük etkisinin olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bottas, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP öncesinde tulumlarda herhangi bir değişiklik olmadığını, ancak hava sıcaklığı Barcelona gibi olmayacağı için sorun olmasını beklemediğini belirtti.

Bottas, "Aracın içi oldukça sıcak. Teorik olarak yarıştan sonra söylediğim gibi yeni malzemeyle mi yoksa renkle mi ilgili olduğunu bilmiyorum."

"Bilmiyorum, ama gerçekten çok sıcak geldi. Tulumların aynı olduğuna inanıyorum. Bu sene belki de katılacağımız veya katıldığımız en sıcak yarış buydu. Yani -ilerleyen yarışlarda- sorun olmasını beklemiyorum." dedi.

Spa’da 17 ila 20 derece arasında bir hava sıcaklığı bekleniyor ve hem cumartesi hem de pazar günü için yağmur ihtimali var.

Bottas şu anda şampiyonada Lewis Hamilton'ın 43 puan arkasında.

Belçika'nın Hamilton ile olan şampiyonluk mücadelesinde önemli bir nokta olup olmadığı sorusuna Bottas, "Elbette."

"Şampiyonluk için savaşmak istiyorsam bu, Lewis'e karşı puan kazanmam gerektiği anlamına geliyor ve Max [Verstappen] bile şampiyonada benim önümde. Bu yüzden ondan puanlar almam gerekiyor."

"Yarış-yarış düşünüyorum ve matematiksel olarak bitene kadar hiçbir şey bitmeyecek. Bu yüzden yaklaşımım bu olacak." yanıtını verdi.