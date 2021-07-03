Bottas, sıralama turlarından sonra hakemlerle görüşmeye çağırıldı!

Fin pilot, sıralama turlarının ikinci bölümünde oluşan ve öndeki araçlarla boşluk yaratabilmek için dokuzuncu virajda yavaşlayan araç treninin bir parçasıydı.

Bottas'ın yavaş gitmesi, arkasındaki araçların da yavaşlamasına neden oldu ve bu da Sebastian Vettel'in gereğinden fazla yavaşlayarak Fernando Alonso'nun ikinci bölümdeki turunu engellemesine neden oldu.

Vettel de Alonso'yu engellemekten dolayı hakemlerin yanına çağırıldı ve Alman pilotun bir ceza alacağı kesin görünüyor.

F1 sürücüleri, dokuzuncu virajda yavaşlamamaları gerektiği konusunda yarış direktörü Michael Masi tarafından cumartesi sabahı uyarılmıştı.

FIA tarafından gönderilen bir notta, Masi şu ifadeleri kullanmıştı: ''Herhangi bir antrenman seansında, herhangi bir sürücü, temiz bir tur çıkarabilmek amacıyla, dokuzuncu virajdan onuncu viraj çıkışına kadar önündeki araçla boşluk yaratmaya çalışmamalıdır.''

''Bunu yapan herhangi bir sürücü, sportif kuralların 27.4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle hakemlere rapor edilecektir.''

Vettel, araç üstü kameralarında görüldüğü üzere Red Bull ve Mercedes araçlarının onu geçmesinin ardından dokuzuncu virajda geri çekilmesi davranışının kabul edilemez olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Dört kez dünya şampiyonu aynı zamanda sıranın önüne geçmeye çalışanların durumu daha kötüleştirdiğini de söyledi.

Alman pilot yarış mühendisine şu ifadeleri kullandı: ''Biri daha geçti, dalga geçiyorlar.''

Seanstan sonra Sky F1'e konuştuğunda ise Vettel, ''Bence bu, sıranın önüne atlamaya çalışan sürücülerin suçu. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda bu şekilde anlaşmamıştık.''