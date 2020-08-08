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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Sıralama turları çok eğlenceli olacak"

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Bottas: "Sıralama turları çok eğlenceli olacak"
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 07:35

Mercedes Formula 1 Takım pilotu Valtteri Bottas, bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü GP sıralama turlarının heyecanlı geçeceğini düşünüyor.

İkinci götürdüğü Britanya GP'yi lastik patlatarak puansız tamamlayan Valtteri Bottas, dünkü ikinci antrenman seansında ikinci olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes'le bir yıllık yeni kontrat imzalayan Fin pilotun tur zamanları, takım arkadaşı Lewis Hamilton'la oldukça yakın görünüyor.

Seansın ardından konuşan Bottas, şöyle dedi: "Geçen hafta sonunun bize çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Ayarlarda yeni bir yaklaşım bulduk ve aracımız, geçen haftaki sıralama turlarında veya yarışta olduğundan daha doğru bir dengeye sahip. Aracımız genel anlamda çok iyi şekilde çalışıyor."

 

"Tek problem, bu lastiklerin uzun süre dayanmaması. Bu hafta sonunun yumuşak lastiği, bu kadar yüksek sıcaklıklarda ve özellikle de dolu depoyla en iyi şekilde çalışmıyor. Doğruyu söylemek gerekirse yumuşak ve orta lastikler -sıralama temposunda- hız açısından o kadar da farklı değiller."

"Elbette yumuşak lastik turun başında biraz daha iyi şekilde çalışıyor. Ama sonlara doğru sahip olduğu hız, orta lastiğe oranla belirgin şekilde düşüyor. Bu piste bakarsanız, özellikle yüksek hızlı virajlarda lastiklere çok fazla yük bindiğini görebilirsiniz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak sıralama turları için doğru stratejiyi seçmek gerekiyor."

"Aracın şimdiye kadar daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Geçen hafta sonu aracın arka tarafıyla ilgili sorunlarım vardı ama bunları çözmeyi başardık. Bu yüzden sıralama turlarının eğlenceli olacağını düşünüyorum."

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Liste

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
2/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
3/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
4/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
5/8

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
6/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
7/8

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
8/8

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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