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Bottas: "Silverstone güncellemeleri, Alfa Romeo'nun performansını arttıracak"

Alfa Romeo'nun göründüğünden daha iyi olduğunu düşünen Valtteri Bottas, gelecek hafta Britanya GP'sine gelecek güncelleme paketinin yüksek hızlı viraj performansını artıracağını düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo

Son birkaç yarıştır düzenli güncellemeler getiren Alfa Romeo, sezonun en büyük güncelleme paketini Silverstone'a getirmeyi ve yüksek virajlardaki zayıflıklarını gidermeyi hedefliyor.

Şu ana kadarki güncellemelerin kendisini tatmin ettiğini belirten Bottas, son iki yarıştır sıralama turlarının yağmur altında geçmesi nedeniyle tam performanslarını sergileyemediklerini düşünüyor.

Bottas, "Performans açısından bir süredir istediğimiz koşullara sahip olmadığımızı düşünüyorum. Barselona'da yağmur yağdı, Montreal'de yağmur yağdı, sürekli değişken koşullarla karşılaştık."

"Dolayısıyla henüz normal koşullarda sıralama performansımızın ne kadar iyi olduğunu henüz göremedik." 

"Kanada'da sıralama turlarına kadar performansım gayet iyiydi, her seansta ilk 10'daydım. Bu yüzden güncellemelerin cesaret verici olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda araç Kanada ile aynı, ancak Silverstone için büyük bir güncellememiz var. Dolayısıyla nerede olduğumuzu görmek ve standart koşullara ulaşabilmek için temiz bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum." dedi.

 

Aracın hafta sonlarına başlarken daha güçlü olduğunu belirten Bottas, bu nedenle sprint yarışlarından da umutlu.

Bottas, "En büyük avantaj olarak aracın davranışlarını gösterebilirim. Aracın dengesi oldukça iyi, lastik performansı anlamında da bir sıkıntı yok."

"Ayrıca son zamanlarda doğru ayarları bulabildiğimizi hissediyoruz, bu yüzden yarışlardan önce sadece küçük değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta sonu da bir sıkıntı yaşamayacağımızı umuyorum."

"Zayıf yönlerimiz ise yüksek hızlı virajlar. Silverstone için yaptığımız yükseltme aslında herhangi bir kayıp olmadan yüksek hızlı viraj performansını artırıyor."

"En önemlisi şu ki, daha iyi sıralama turları geçirmeye ihtiyacımız var. Kanada'da zayıf noktamız buydu, işleri doğru yapamadık. Ancak performansımız, sonuçların gösterdiğinden daha iyi."

"Dolayısıyla sadece temiz seanslar geçirmeli ve doğru kararlar vermeliyiz. Bu, yarışta da bizlere epey yardımcı olacaktır." dedi.

 

Son olarak, sprint yarışlarının bağımsız bir seans olarak değerlendirilmesinden memnun kalıp kalmadığı sorulan Bottas, "Geçen yıla kıyasla kesinlikle daha çok risk alacağız."

"Sprint yarışları artık yarışları etkilemiyor ve sadece ilk sekiz puan alacak, dolayısıyla ya hep ya hiç diyeceğiz. Puan şansı düşük olan takımlar kesinlikle risk almaya daha istekli." 

"Son tura girmeden önce dokuzuncu sıradaysam ve geçiş yapma şansım varsa kesinlikle iki kere düşünmüyorum çünkü en kötü durum ne olabilir ki? Ön kanadı kaybedebilirim ve hepsi bu kadar." dedi.

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