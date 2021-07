Bottas sezonun kalan kısmında Hamilton'a "destek olacak"

Valtteri Bottas, 2017 yılında katıldığı Mercedes'le şimdiye kadar şampiyonluk savaşı veremedi ve hiçbir zaman şampiyonluk savaşını son yarışlara taşıyamadı.

Bu yıl açık şekilde Lewis Hamilton'dan yavaş kalan Fin pilot, şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış durumda.

Şu anda şampiyona lideri Max Verstappen'in 185 puanı var ve Hamilton'ın puanı 177. Bottas ise üç yarıştan puan alamadığı sezonu 108 puanla dördüncü götürüyor.

Bottas'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı artık neredeyse kesin gibi ve 2021'in kalan kısmında da Hamilton'a destek vermek zorunda kalacak.

Mercedes patronu Toto Wolff şöyle konuştu: "Valtteri'nin şampiyonluğu kazanma şansı, şu anda yakın mücadelenin içerisinde olan Lewis'e kıyasla zaten çok düşük."

"Konuyu görüştük ve bir sürücünün bunu duyması ne kadar zor olursa olsun, bu sezon pilotlarımızın birbirlerinden puan almasını göze alamayız."

Bottas'ın takım oyuncusu olarak hareket etmesi, belki de gelecek yıl için Fin pilota yardımcı olabilir.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Wolff, "Bu, sadece faktörlerden bir tanesi olsa da bu destekten ötürü memnunum."

“Bu tarz bir takım çalışmasını görmek hoşuma gidiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is congratulated by Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images