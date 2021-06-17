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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Bottas: "Kimse bana seneye Mercedes'te olmayacağımı söylemedi"

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Valtteri Bottas, seneye Mercedes'te olmayacağı konusundaki spekülasyonları reddetti ve takımla henüz konuşmadıklarını belirtti.

Bottas: "Kimse bana seneye Mercedes'te olmayacağımı söylemedi"

Bottas, 2021 Formula 1 sezonunda beklenen performansı gösteremedi ve şu anda Sürücüler Şampiyonası'nda, ikinci sıradaki takım arkadaşı Lewis Hamilton'la aralarında 4 kişi var ve Fin sürücü 47 puanla altıncı sırada.

Fin pilotun bu sezonki performanslarından sonra birçok kaynak, Mercedes'in 2022 yılında Bottas'la tekrar anlaşmayacağı ve yoluna mevcut Williams sürücüsü George Russell'la devam edeceği spekülasyonlarını çıkardı. Hatta bazı kaynaklara göre, Alman takım sezon ortasında İngiliz pilotu, Bottas'ın koltuğuna geçirebilir.

Fransa Grand Prix'sinden önceki basın toplantısında konuşan Bottas ise, şu anda konuşulanların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

Alman takımla yollarını ayırması durumunda başka bir planı olup olmadığı sorulan Bottas, bu konu üzerinde çok düşünmediğini ve bunun için erken olduğunu söyledi.

Bottas, ‘’Dürüst olmak gerekirse bunu çok derin şekilde düşünmedim. Tabii ki her zaman çevrenizdeki söylentileri durduramazsınız ve bu her sezon aynı şekilde ilerliyor.''

''Hep aynı sorular ve aynı spekülasyonlar var. Bu sporun bir parçası. Bence, bunu cevaplayabilmek için biraz erken.''

''Henüz, Mercedes’le kontratım hakkında konuşmadık ve bunu eninde sonunda konuşacağız. Şimdi ise, sadece önümüzdeki üçlü yarışa odaklanacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Fin pilot aynı zamanda hâlâ Formula 1 araçlarını kullanmaktan her zamanki kadar çok keyif aldığını da ekledi.

Çeşitli haber sitelerinin ve kaynakların hazırladığı raporlarda, Fin pilotun önümüzdeki sezon Mercedes'le yarışmayacağı açık şekilde belirtildi.

Bu konuyu açıklığa kavuşturması istenen Bottas, Alman takımın patronu Toto Wolff'le sık sık konuştuklarını ve böyle bir konuda kimsenin onu bilgilendirmediğini açıkladı.

‘’Bilirsiniz, Toto’yla sık sık konuşuyoruz, bu normal bir şey. Yakın zamanda da konuştuk. Ancak size bunu kesin şekilde onaylayamam, en azından kimse bana böyle bir şey söylemedi. Yani bu doğru değil, bu bir spekülasyon.''

''Eminim ki hiçbir kanıta dayanmayan birçok spekülasyon vardır,  insanlar ilgi için hikaye üretmeye çalışıyor.’’

Alain Prost yaptığı açıklamalarda Bottas'ın içinde bulunduğu durumun psikolojik açıdan çok zorlayıcı olduğunu ve Mercedes gibi bir takımda bulunmanın çok zor olduğunu söylemişti.

Bu durum hakkındaki görüşleri sorulan Fin pilot, ‘’Eğer geri dönüp, takımla geçirdiğim dört yıla bakarsak tabii ki inişli çıkışlı dönemler oldu.''

''Genelde rahat oldum, takım sizden çok şey talep ediyor, ki bu beklenilesi bir şey ve ben de takımdan çok şey talep ediyorum. Hepimizin ortak amacı kazanmak ve her yarışta bu amaç böyle. Eğer kazanmıyorsak, bu kimsenin rahat edebildiği bir durum değil ve bu bizim daha çok çalışmamızı sağlıyor.''

''Eğer geri dönüp bakarsam, birçok nedenden ve bazı şanssızlıklardan dolayı idealden uzak bir sezon başlangıcı yaşadık. Ancak bilirsiniz, bazen böyle olur.''

''Hayattaki her şey ve sporlar da bazen inişli çıkışlı olur. Yani, bu yolda iyi dönemlerim ve güzel anlarım oldu, takım da bunu biliyor. Takımdan gelen iyi bir destek olduğunu hissediyorum, ki bu olaylarla baş etmeme yardımcı oluyor.''

''Son yarışta ters giden her şeyi analiz ettim ve şu anda takım olarak önümüzdeki üçlü yarışa odaklandık. Biliyorsunuz, bu hafta sonu, 23 yarıştan daha yedincisi olacak. Önümüzde daha uzun bir yol var ancak takım olarak, şu anda en yüksekte değiliz fakat olmayı hedefliyoruz.’’ şeklinde cevap verdi.

Son olarak da, normal bir sezonda kontrat görüşmelerine ne zaman başladığı sorulan Bottas, bunun seneden seneye değiştiğini söyledi ve şu anda önümüzdeki üç haftada yapılacak üç Grand Prix'ye odaklandıklarının altını çizdi.

‘’Her yıl farklı oluyor. Bu, sezonun nasıl geçtiğine ve takımın genel durumuna bağlı oluyor. Bazı yıllar daha erken, bazı yıllarda ise daha geç oluyor. Söyleyebileceğim tek şey, önümüzdeki üçlü yarışa odaklandığımız. Birlikte karar vermeden önce, takım olarak yarışlar için çabalayacağız. İçimden gelen sesi çok fazla düşünmedim çünkü bu dikkat dağıtıcı olabilir. Bir noktada da olacaktır. Bu yüzden, şu an içimdeki ses bir şey söylemiyor. Sadece yarış kazanmak ve kişisel olarak belirlediğim hedeflerime ulaşmak istiyorum.’’

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