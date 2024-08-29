Bottas, Sauber'le kontrat yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydetmeye başlamış!

Sauber ile olan kontratı bu yıl sonunda sona erecek olan Valtteri Bottas, Mattia Binotto'nun gelişiyle takımla kontrat yenileme görüşmelerine başladı.

Binotto bu hafta sonu ilk kez Sauber garajında olacak.

Fin pilot bu konuda şöyle diyor: "Bence liderimizin buraya gelecek olması iyi bir şey. Bana sorarsanız şu anda bu takımda ihtiyaç duyduğumuz şey net bir liderin varlığı."

"Yani bu çok iyi bir şey. Bu bana onunla bir kahve içme şansı da verecek."

"Önceki liderler hakkında gerçekten kötü bir şey söylemek istemiyorum ama yeniden yapılanma ve değişimin muhtemelen uzun vadede daha iyi olacağını hissediyorum."

"Elbette her şeyi zaman gösterecek. Mattia'ya güvenim tam. Bir takıma nasıl liderlik edeceğini biliyor. Bence son haftalarda takımın neye ihtiyaç duyduğu konusunda çok şey öğrendi. Şimdi ilk kez takıma katılacak ve nasıl çalıştığımızı gözlemleyecek. Eminim daha da çok şey öğrenecek."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, prepares in the garage Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yine de her şey zaman alacak. Bu sezon mucize beklemiyoruz. Bence Mattia'nın varlığı gelecek yıl bize yardımcı olabilir."

Binotto ile geleceği hakkında konuşup konuşmayacağı sorusuna Bottas, "Bu hafta görüşmelere devam ettik. Salı günü fabrikadaydım ve ilerleme kaydettik. Fakat burada herhangi bir sözleşme imzalamayacağız."

"Buraya yarışmak için geldik ve zor bir hafta sonundan sonra toparlanmaya odaklanacağız. Sonrasını da zaman gösterecek." cevabını verdi.

F1 dışındaki seçeneklere bakıp bakmadığı sorusuna Bottas, "Benim için seçenekler sınırlı. Elbette aklımdan geçti ve düşünmek zorunda kaldım: Ya Formula 1'de olmazsam? diye kendi kendime sordum. Fakat bence önümüzdeki yıllar için bunu düşünmek için henüz çok erken."

"Sadece her zaman bir şeylerle yarışıyor olacağımı söyleyebilirim çünkü yarışmayı seviyorum. Hayatım boyunca yaptığım şey bu oldu. Kesinlikle deniz kenarında oturup tatil yapmayacağım." cevabını verdi.

Yeni kontrata ne kadar yakın olduğu sorusuna Bottas, "Sanırım daha önce de bahsetmiştim. Görüşmelere saygı çerçevesinde ve olumlu bir şekilde başladık. Bence Mattia takım için benden ne alabileceğini biliyor."

"Bu da benim için iyi bir şey. Eğer önümüzdeki yıllar için ilginç bir proje olan bu projeye dahil olabiliyorsam, o zaman ben de ilgilenirim. Yani bence her iki tarafın da ilgisi var."

"Bu açıdan bazı ilerlemeler kaydettik. Fakat bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.

İki yıllık bir anlaşmamı istediği sorusuna Bottas, "Sadece çok yıllık bir sözleşmeyle ilgileniyorum. Çünkü benim için sadece bir yıl yapmak, gelecek yılın muhtemelen kolay olmayacağı anlamına gelecek, ki bu gelecek için çok ilgi çekici değil."

"Dolayısıyla benim için asıl önemli olan net bir projenin parçası olmak ve önümüzdeki yıllar için net bir plana sahip olmak."

"Kariyerimin bu aşamasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum.",